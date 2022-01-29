社论：人人都能为环保尽点力

国家环境局打算从明年上半年起推行购物袋收费制，届时到实体超市购物的消费者，每索取一个袋子得支付至少5分至1角钱。

经过一年多的咨询和讨论，环境局前天公布了购物袋收费初步框架，不过，慎重起见，仍决定进一步征求公众的意见。

公众即日起到2月17日可通过民情联系组网站，针对以下各点提出看法，包括：由业者本身制定收费模式；建议最低收费是每个袋子5分至1角钱，但要尽量减少对低收入家庭和购物量大者的影响；制定一个须实行收费的年营业额门槛；网购不在收费之列；超市须记录并公布发出多少塑料袋，收费总额，以及收费的用途；以及从明年上半年开始实施。

建议从明年上半年实行相关措施，等于说距今还有一年的时间，业者有足够时间做好行政上的准备。对一般消费者而言，这段时间也可以让大家逐渐调整生活习惯和观念，到时能更好地配合相关措施，为环保尽一点力。有关当局除了收集更多公众的反馈意见，也可善用这段时间，做好落实收费的相关配套措施。

首先，明确目的至关重要。收费本身并不是目的，只是手段。否则，一些人可能会在缴费之后，觉得更加心安理得。收费的目的也不是要人们不再使用塑料袋，而是旨在提高环保意识，尽量减少使用，或是避免过度使用，以帮助减少日益增加的须要掩埋或焚化的垃圾。

据环境局的数据，2019年和2020年，本地家庭和商业场所每年丢弃约20万公吨的一次性用品，购物袋占约三分之二。

在现代城市生活中，尤其是像新加坡这样的组屋林立的热带城市，家家户户要装厨余和其他垃圾，都少不了塑料袋。

因此，完全禁用塑料袋是不切实际的，甚至可能引起很多反效果。如果超市都禁用塑料袋，人们还是得到市场购买所需的塑料袋；如果大量改用纸质购物袋，反而更不利于环保，事实上在上世纪60年代塑料袋的发明，目的就是要减少用纸和森林的砍伐；也有人主张用能多次使用的棉质环保袋，这是一个办法，但也要关注生产这类产品远高于生产塑料袋的碳足迹。

因此，务实的做法是尽量设法提高人们的环保意识和这方面的科学认知，适当、合理地使用塑料袋。

其次，塑料袋原是很便宜的东西，大型超市大批量购买，成本更低，如果每个袋子收费一角钱，肯定比本钱高出许多，反而使超市有利可图。

所以，上述收费框架建议中的第五项是必要的，即要求超市记录并公布发出多少袋子，收了多少钱，以及充作什么用途。

相信多数人都会同意，既然有关措施是为了环保，那么，扣除成本，多出来的钱就应该名正言顺回归环保，或者用于帮助受收费制影响较大的低收入家庭。如果这一点能在事前说得清清楚楚，应该有助于消除或减少可能出现的逆反心理。

建议框架中，网购除外，因为责任不在购物者。然而事实上，两年来的疫情导致网购的勃兴，而网购物品，尤其是新鲜食品，为了保鲜和安全，往往用上更多的包装，包括各色塑料制品，也因此产生更多的塑料和非塑料垃圾。从环保角度看，这可能是个比实体店购物更加棘手，而且严重性与日俱增的问题。

无论如何，环保课题复杂多端，购物塑料袋只是其中一端而已，但这也是个人人都可以轻易通过做出改变而为环保尽力的环节。希望收费制能起到提醒、推广环保意识的作用，进而促成个人和家庭减少生活垃圾。这样的结果利人利己，应该是最大公约数，值得我们每个人去支持和参与——哪怕未来上超市要稍微破点额外费用，或者忍受点不方便。