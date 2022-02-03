社论：全面审视护士短缺问题

本地护士短缺的问题由来已久，冠病疫情看不到尽头，公共医院的护理前线工作量加重，私人医院也感受到离职潮的压力。

本地私人医疗业界日前接受本报的专访时指出，去年私人医院的医护人员流失量比前年激增四成。

卫生部去年底透露，2021年上半年护理人员辞职者达1500名，疫情前是每年约2000人。他们辞职的普遍原因是工作超时、压力大，医生已有20个月无法请假。辞职的外来医生与护士约占500人，长期的疲劳和无法回国与亲人团聚是他们离职的主要原因。

私人医院和公共医院的辞职潮原因大同小异，在本地拥有四家私人医院的新加坡IHH医疗保健执行总裁奈尔说，在长时间的高压情况下，护士还要兼顾孩子的居家学习，她们精疲力尽，在最需要她们的时候，医院反而流失更多护士。

孩子居家学习是疫情高峰期间的不得已安排，今时抗疫进入“与冠病共存”阶段，学生恢复回校园上课的常态，这可以减轻不少家长的压力，公共医院与私人医院都应该向因家庭因素而离职的护士招手，让她们重回工作岗位上。

私人医院高度依赖外来的医护人员，IHH集团属下四家医院的1600名护士中一半属外籍护士。它们招募外籍护士填补流失的人力，也遭遇到更大障碍。当本区域更多国家放松边境管控之后，这个问题也许可以减轻，但这需要政府人力政策的配合。

为肯定医护人员在抗疫过程中的贡献，政府去年底为约10万名公共医疗领域员工每人颁发4000元“冠病医疗护理奖励金”，公共社区护理机构的职员也同样受惠。

除了奖励金之外，政府去年底给前线人员发出一个月的特别花红。相比之下，私人业界的花红已比不上公共医院。

在国际上，为了应付疫情，富国大力向外挖掘护士，加剧贫穷国家护士短缺的窘境。美国的跨州护士，收入甚至比医生还高。

我国政府以金钱奖励表扬前线医疗人员面对疫情所展现的勇气和可贵付出，私人医院则缺乏这方面的灵活性。所以，私人医院面对双重人手问题：护士离职或转投公共医院。

政府的策略是让公共医院与私人医院互相支援，应付新一波传染性更强的疫情，然而护士短缺却加剧了公、私医院之间的人手竞争。

私人医院有意通过提高薪金、缩短工作日、精细化分工以及颁发奖学金吸引毕业生加入护理行业。

外国病人占一定比例的私人医院必须照顾盈利，它们的发展一方面对我国的经济作出贡献，另一方面也有助于减轻公共医疗体系的负荷。

解决护士短缺，已是一个国家议题，政府必须有一个全面战略思维，不能再区分公共医院和私人医院，公私医院可以在薪金待遇上竞争，但政府层面应该有针对性地检讨公私医院共同面对的问题，私人医院的问题也是政府应该协助解决的范围，如简化聘请程序，放松医护人员对本地人员的比率。

长久之计，是鼓励更多学生修读理工学院和大学的护理课程，给护理人员提供更多在职专业训练，加强护理人员的专业形象及社会地位。

从各方的数据来看，医护人员受到的骚扰和攻击事件呈增加趋势。

卫生部数据显示，在防止骚扰法令第六条的保护下，公共医护人员在执行公务时受到骚扰或暴力对待的报案，从2018年的40起上升到去年首11个月的68起。

几家公共医院在过去五年，从2017年至去年的数据揭示问题的严重性，如中央医院的前线工作人员遭受语言和暴力事件，从约70起，增至去年的近200起。国大医院从90起动粗和150起语言暴力事件，分别增至100起和160起。黄廷方综合医院和陈笃生医院与国家传染病中心的相关数据都说明情况在恶化。面对疫病威胁，医护人员在第一线守护全社会安全，这个共识不能只停留在理性层面，国人须通过自己的行动展现对他们的付出的珍惜和重视。

提高国人对护理人员的尊重，与加强护理专业的吸引力息息相关。对抗冠病疫情如同战争，确保兵源充足，才能保存眼下的战果，也才能更快看到最后的胜利。