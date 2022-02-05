社论：邻里商店必须寻求新的活力

社论

建屋发展局、新加坡企业发展局和总理公署策略组正在进行一项网上问卷调查，旨在研究邻里商店对各种利益相关者（即社区、居民、企业主和雇员）的社会价值和经济价值，公众的反馈将有助于当局拟定邻里商店的未来发展政策。

国家发展部长李智陞前天在面簿发文，邀请公众提供建议。他说，这项咨询活动将探讨如何让邻里商店更具活力，并保存它们在本地社区的独特价值和地位。他指出，邻里商店是社区的凝聚剂，除了因为它们提供让居民互相联系、交流的空间，也为居民提供就业机会，更是刚起步的企业家初试拳脚的商业市场。不过，随着居民需求的转变，邻里商店必须注入新生命，尤其是在网络购物崛起的时代，应确保邻里商店与时并进，并且充满活力与亲和力。

这并不是政府第一次为邻里商店的前途伤脑筋。早在2007年11月，政府就推出了“为商店重新注入活力”（Revitalisation of Shops）计划，每年投入1500万元，支持组屋区市镇与邻里中心的翻新计划和促销活动。计划的主要措施包括：翻新商店外围的公共用地、资助商家联谊会进行促销活动和允许商家在翻修店面期间免付租金。商联会可选择接受全部或部分的措施。

2020年，政府宣布推出由企发局与建屋局负责的“邻里商店翻新计划”（Heartland Enterprise Upgrading Programme），协助各邻里的商联会制定为期四年的邻里改造计划，包括提升邻里的基础设施、打造邻里特色活动，并为商家和员工提供培训计划。这是“商店提升计划”的提升版，把店主同意门槛从100％降低到75％，店主所享有的公共设施翻新津贴也从80％调高到90％。去年，建屋局也招标进行一项长达八个月的研究项目，旨在研究组屋区邻里商店的社会与经济价值，它们能带给当地社区的好处，以及冠病疫情对它们的影响。

这一切说明政府这些年来没少为邻里商店的前途操心，而时至今日还在做进一步的研究和征求意见，说明过去的努力仍无法取得明显成效。老实说，今天邻里商店面对的是结构性问题，必须有全盘的改革计划。毕竟社会环境已经发生了巨大的变化，一些成熟组屋区老化了，现代超市集团四处布局，加上网购的勃兴，以及年轻人消费习惯的改变，在在给邻里商店的生存带来巨大挑战。要重生除了须有全盘的规划，也须有更具前瞻性的政策引导，才有可能取得突破性的进展。

组屋区的邻里商区基本上分三种情况或者类别：一是位于市镇中心的，由多种商业设施组成，例如餐馆、超市和多种商业场所，甚至挨着地铁站和巴士转换站，它们人潮集中，人流量大；二是邻里中心的，分布在城镇内各处，提供各种商品和服务，例如餐馆、超市、湿巴刹／熟食中心和商店，规模较小；三是所谓的邻区商店，商铺最少，彼此没有加乘效应，它们坐落在居民区附近，客源相对有限。三者情况有别，须有不同的对策。也就是说，不同的邻里须有不同层次的规划，比如通过不同的租金模式，支持客源大小不同的店铺。

由于老一代组屋区邻里商店的构成比较复杂，比如有出租的，也有已卖给店主的，当局也许可以从那些较“年轻”的新镇做起，进行全盘规划，让镇内商店能有符合新时代消费需要的新组合，包括保留一些店面，以类似扶持起步公司的优惠措施，引进新型的创意店特色店，打破人们的刻板印象。

邻里商店的功能以服务周边居民为主，它们便民、具有亲和力，以及多数走低价路线，长期以来已成为组屋生活不可分割的一部分，也是一种文化遗产，因此，相信人们都会同意应该设法保留。

但邻里商店要在新的社会环境中继续生存发展，非得脱胎换骨，进行必要的蜕变以寻求新的活力不可。关键是该怎么变？我们期待突破性的全盘规划的出现。