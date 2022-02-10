社论：社会团结和包容是对抗危机的力量

加拿大不久前下令来往美国和加拿大之间的卡车司机必须接种疫苗，引发了“自由车队”的抗争，首都渥太华的抗争危机不断扩大，日前已经进入紧急状态。

由卡车司机发起的抗议强制接种疫苗的示威活动，在持续了10天之后完全失去控制，首都似乎已经“沦陷”，对市民的安全造成威胁，并已上升为反对公共卫生措施与特鲁多政府的集会。

加国反接种疫苗运动受到美国同股势力的鼓动和介入，使得问题复杂化。

加拿大的危机随即在澳大利亚和新西兰引起模仿效应，澳洲首都坎贝拉也发生卡车和车辆阻挡道路的示威，要求雇主取消强制员工接种疫苗的规定。

过去几个月来，在欧洲，反强制接种疫苗示威浪潮不断蔓延开来，不同国家的势力还搞串联。

奥地利从2月4日起实行强制接种冠病疫苗计划，开了欧盟国家的先例。奥国情报局首长接获的情报说，一些外国激进分子正准备混入奥国支援示威活动，并乘机通过集会宣扬极端主义意识，包括反犹太主义。

从欧洲到北美洲，反强制接种疫苗势力进一步政治化，越来越多西方国家在抗疫的同时，必须分散精力去应对这个棘手的政治问题。

相对而言，亚洲国家的问题主要在于疫苗的供应能否满足需求，或是能否提高人民接种疫苗的意愿。香港的处境相当独特，它必须配合大陆“动态清零”政策，所以，病例出现猛增的势头时，它的即刻反应是收紧防疫措施，进一步限制公共场所、家庭和私人聚会的人数，民生受到大范围影响。

在新加坡这个人口密集的社会，“差异对待”使得不接种疫苗者的生活空间逐步缩小，几乎达到出门寸步难行的地步，连有些工作场所也进不了。

围绕着疫苗课题而导致不利社会团结的风险，是新加坡所密切关注的。防止社会分化的关键因素，不在于协调支持或不支持打疫苗者的利益，而是在于打与不打的两个阵营如何包容和共存。完成疫苗接种者也许可以秉着尊重个人决定的精神，容许另一群少数者的存在，不必处处针对。

至于少数的一方，说到底也没有被强制一定得打疫苗，对他们不利的差异化管理是从社会整体的利益出发的，自己既然决定了，就只能接受，而不该有遭遇不公或被迫害的心理。事实上，两者之间还会有重叠的生活空间，不是彼此“井水不犯河水”“鸡犬不相闻”那么简单。在一个家庭里，也不一定所有成员，都在这个问题上看法一致，因此互相体谅是重要的。

西方社会反对强制接种疫苗的声浪不断扩大，进一步发展成反政府的势力，从我们的角度来看无法理解。即使在戴口罩的问题上，以及各种防疫管控上的收放取舍，西方社会的支持者和反对者直到今天还是泾渭分明。

我国今天更大的问题或许是人们开始对疫苗效果产生怀疑，近几天的病例数据破万，似乎告诉我们打了追加剂也不完全保险。但各地研究已显示，疫苗的功能不在于免疫、不染病，而在于有效减低重症和死亡率。从个人角度说，这是多了保护作用，从国家角度，是避免医疗体系被拖垮，也让经济和社会生活可以尽量地正常运行。因此，新加坡的防疫措施不会因为病例激增而收紧。

两年来的经验显示，防疫放松之后再收紧造成的各方面伤害更大，它加剧了社会的抗疫疲劳，削弱了人们对政府和复苏政策的信心。所以，保持跑马拉松赛事的耐心和韧性，是获取最终胜利的关键条件。

每日新增病例连日破万的马来西亚已开始酝酿全面开放边境，马国国家复苏理事会的建议若是通过的话，对新加坡也有一定的影响。

新加坡正推动加速经济复苏步伐，今年将举办更多国际会展活动，F1夜间赛车将恢复。支持更大开放和期望收紧限制措施者都大有人在，他们的立场分歧更可能分化人心，这一点不能不防。