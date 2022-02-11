社论：乌克兰危机火药味稍退

尽管集结在乌克兰边境的俄罗斯大军还在继续演习，随着德法两国的斡旋，战争风险似乎稍有缓解。俄罗斯总统普京在会见法国总统马克龙后，同意继续外交协商；德国新任总理朔尔茨也赶赴华盛顿，跟美国总统拜登就危机协调立场。美国和英国开始对东欧的北约盟国增兵，改变了初期相对举棋不定的姿态，或许对普京的“战争边缘”策略起到对冲作用。虽然升级的变数仍在，但危机似乎出现朝降温方向发展的态势。

俄罗斯昨天在白罗斯境内动员3万士兵，举行为期10天的演习，由于地理上接近乌克兰首都基辅，向北约继续施压的意图明显。同时，普京在外交上则释放了不一样的信号，他跟到访的法国总统马克龙，举行五个多小时的马拉松式会谈。马克龙强调“必须加紧行动以避免局势恶化”，并指出欧洲安全体系不能缺少俄罗斯参与。普京对马克龙的努力表示赞赏，但他的新闻秘书却说，不能指望一次会晤就能产生“决定性的变化”。

普京要避免擦枪走火的用意，也在2月1日接见到访的匈牙利总理时委婉表达出来。他在联合记者会上首次就乌克兰危机发表公开讲话时称，西方正试图把俄罗斯卷入战争，指责美国非但无视俄罗斯对北约军事力量东扩的担忧，还打算利用乌克兰危机为借口，对俄罗斯实施更多经济制裁。有分析指出，俄罗斯集结的军力还不足以全面占领乌克兰，普京把战争责任归咎美国的说法，分化美国和法德立场的用心明显，同时隐然在给自己体面退场找下台阶。

促使普京可能见好就收的另一大原因，是美国及英国的军事部署。一改此前宣布不会派兵介入乌克兰的立场，美国近期不断调兵遣将，2月2日宣布从本土调派82空降师2000名士兵到欧洲，其中1700人部署在毗邻乌克兰及白罗斯的波兰；并把德国境内的1000名陆军，增援已部署在罗马尼亚的900名士兵。此外，五角大楼宣布驻扎在美国的8500名士兵进入“高度戒备”状态。杜鲁门号航母打击群也在地中海同北约海军展开军演。英国则调派350名士兵到波兰，增援派驻当地的250名英军。

马克龙所谓的欧洲安全体系，是遭遇了两次世界大战摧残的欧洲人的集体共识。以德法为主的西欧诸国，都极力要避免跟俄罗斯发生大规模军事冲突。俄罗斯虽然军事实力强大，但经济规模只相当于西班牙，在地缘政治安全考量之外，也不能不顾及西方加大经济制裁的后果。美英的军事部署，固然起了一定的阻吓作用，但俄罗斯是否撤兵，仍在还没有亮底牌的普京一念之间。这是乌克兰危机最关键的变数。

与美国聚焦围堵中国相比，德法在自家后院的危机中难以置身事外。在马克龙访俄之际，德国总理朔尔茨也到华盛顿会晤拜登，谋求共同立场。德国为了确保从俄罗斯的天然气供应计划不至于生变，至今一直不愿公开得罪莫斯科。德国媒体评论称，朔尔茨华盛顿行的最大目的，是避免美国利用危机，否决俄罗斯东气西送的北溪二号计划。在军事考虑之外，这一关系俄罗斯庞大经济收益的因素，同样占据普京战略算计的核心位置。

形势演变至此，左右逢源的普京大致实现了阶段性目标。他刚利用出席北京冬奥运之便，高调展示与中国深化战略协作，共同抵御美国步步进步的围堵压力，还签署了供应中国1亿吨石油的大单。虽然普京知道北约不会同意他的要求，承诺不让乌克兰加盟，但经过这轮较量，他已经成功地划出西方不能再无视的俄罗斯势力范围，同时挑拨了美国跟德法的关系，让北约的矛盾公开化。

美俄德法英等主要国家，在化解危机过程中势必少不了各种幕后的讨价还价，包括同乌克兰和波兰等国家秘密交易。这些细节，有些恐怕还有待后续发展才能一窥究竟了。