社论：美中博弈加剧亚细安挑战

2022年2月14日

乌克兰危机方兴未艾，美国却依然马不停蹄布局印太战略，加大对中国施压。除了在军事上强化在本区域的准同盟安排，美国在经济和外交上也接连出手，对冲中国的强大影响力。美中博弈升温，对于坚持不选边站的亚细安，形成越来越大的压力。除了南中国海争议导致会员国意见分歧，缅甸政变后的外交僵局，也让美中多了一个介入亚细安事务、拉拢支持的突破口。亚细安要维持在处理区域事务的中心地位，须应对内外齐来的双重挑战。

美国国务卿布林肯昨天在夏威夷会晤了东亚盟友日本及韩国外长，会谈聚焦中国和朝鲜导弹威胁。这是他亚太行的第三个外交行程。此前，他到澳大利亚墨尔本出席了美日印澳四方安全对话外长会议，随后又访问太平洋岛国斐济，参加邀集了18个太平洋岛国出席的视讯会议，且宣布要恢复在刚同台湾断交、转同中国大陆建交的所罗门群岛的大使馆。此举被视为回应中国对澳洲传统后院太平洋诸岛国的外交攻势。布林肯是36年来第一名出访斐济的美国国务卿。

墨尔本四方安全对话外长会议一方面是为5月举办的四方峰会做准备，另一方面也继续展现美国积极推进旨在围堵中国的印太战略。配合布林肯之行，白宫发布了《印度太平洋战略报告》，明确指出：“我们在未来10年的共同努力，将决定中国能否成功改变使印太和全球受惠的规则和规范。”巧合的是，澳洲情报机构也在同一时间，宣称中国情报人员试图收买澳洲政客，影响澳洲国内政治及对华政策。

回应外界批评四方对话机制过度侧重军事安全领域，白宫的战略报告提出了“印太经济框架”的概念，强调促进地区经济繁荣，主张跟印太地区盟友在供应链、数码经济和绿色技术等领域更密切的合作。虽然细节尚未公布，已经有分析认为框架意在正面迎战中国在区域的经济影响力，特别是美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）后，必须另辟蹊径对冲中国。

美国针对中国的系列举动，尤其是四方安全对话等准结盟机制，对自许要在区域事务扮演中心地位角色的亚细安，无疑形成一定的外交压力。虽然美中均宣称尊重并维护亚细安的中心地位，但两强博弈力度的增大，势必对亚细安构成相应的外交拉扯。美国总统拜登今年1月去信亚细安轮值主席国柬埔寨首相洪森，表达了要深化同亚细安关系的意愿。美国也宣布邀请亚细安领导人到华盛顿出席峰会。

面对美中外交拉扯的亚细安，同样必须应对内部因缅甸政局及南中国海争议而出现的分歧。由于缅甸军政府一再敷衍同亚细安达成的五点共识，亚细安遂以不邀请军政府代表与会的形式，间接予以外交杯葛和施压。原本在1月18日举行的亚细安外长非正式会议，或因此而展延至2月16日。相较于试图对军政府怀柔的洪森，印度尼西亚、马来西亚和新加坡等成员国均坚持原有的坚决立场，以维护亚细安的国际信誉。

在这个局面下，缅甸课题成为美中在南中国海课题之外，介入左右亚细安的新突破口。美国及盟友英国、加拿大等，在2月1日缅甸军人政变一周年之际，宣布对获得北京支持的军政府的更多个人和实体实施制裁。西方媒体在1月报道中国援建柬埔寨云壤海军基地，再度突出了柬埔寨、缅甸、老挝等亚细安较新成员，在中国外交攻势下对亚细安维持独立和团结构成的潜在挑战。

美中博弈短期内或是不易改变的国际关系主轴，而两国外交竞争的主要前沿，又是亚细安坚持中心地位的印太地区。虽然美中表面上都尊重亚细安扮演中立角色，暗地里却无时不刻在拉拢个别成员国的支持。

亚细安一方面要在外部压力下保持独立，另一方面也必须在缅甸等课题上有所作为又保持团结，挑战不可谓不艰巨。在东南亚庞大的经济潜力和美好前景之下，也涌动着对区域和平及稳定不容忽视的重大挑战。