社论：确保公共服务不因疫情受影响

公共交通理事会最新调查显示，去年对公共交通服务表示满意的本地乘客达到92%，却是连续第三年下滑，比2020年和2019年分别少了5.6个百分点和7.4个百分点。整体满意度的乘客比率也降至2015年以来最低。其中，对巴士服务满意的乘客比率降幅最大，从前年的97.3%跌至去年的90.8%，减了6.5个百分点。其中满意度降幅较大的环节是巴士等候时间。

调查在去年第四季期间进行，去年8月和9月间暴发的几个巴士转换站冠病感染群，相信影响了民众的乘车体验。转换站感染群总共造成约10%的巴士司机染疫，需要隔离，导致司机人手短缺，无法应对正常运作。

这一调查虽然针对公共交通，但结果也同时提醒了我们，疫情对社会运转的冲击，随时可能出现。染疫的工作人员若多到一定程度，势必会影响公共服务的持续性与稳定性，因此看待疫情，至今仍不可轻忽，特别是要提防奥密克戎毒株的广泛传播力对公共服务领域的渗透。

陆路交通管理局近日在答复《联合早报》询问时指出，近期社区确诊病例增加，也造成更多公共交通雇员人数感染，但至今尚未显著影响到公共交通的运作。不过也指出，如果确诊人数继续增加，可能会影响到一些巴士路线的等候时间。此外，根据本报报道，一些公共医院也有清洁工先后染疫，必须休病假，影响了医院的清洁工作。虽然医院清洁保洁多是外包，但外包公司尝试临时请人代工，却也因为是在医院工作，不易找人。

这些现象说明，应该关注如何在逐步走向开放的过程中，谨慎确保公共服务不会因为疫情上升而受到太大的影响。业者必须在服务品质与人手调度上做出更有效率的安排，与此同时，民众在这期间也应该对提供公共服务的机构和人员，给予更多体谅与包容，避免情绪化反应。

巴士等候时间较长，民众稍微调整心态或作息安排，一般就可以适应，特别是在非尖峰的时段。

相对于此，更值得注意的，是同样属于前线的关键领域人员，包括医护人员、治安机关人员、机场保安和直接与学生接触的教师等等，在面对奥密克戎的传播时，如何确保工作队伍不会受到冲击。卫生部长王乙康日前透露，近期的确诊病例数据显示，儿童与青少年的感染率最高，五岁至11岁的儿童，平均每10万人约67人染病，12岁至19岁的青少年，平均每10万人约55人感染。虽然当局准备了更多床位，而且根据经验，儿童因冠病入院大多属于预防性质，也只需要两三天即可出院。但我们仍得关注与学生在校时有较多接触的师长，教育队伍如果感染者多，学校与教育当局就必须随时安排人手接替工作，避免学习的中断。

我国正与更多国家开放疫苗接种者旅游通道，也积极探讨在海关使用抗原快速自助检测仪（ART）取代入境核酸检测（PCR），以提高入境检测效率。而随着更多旅游与商业人员的往来，以及航空展等国际活动的举办，冠病病例难免也会跟着国际人员的流动而增加，尤其考虑到越来越多国家正大幅度解除防疫措施，恢复正常生活。

值得庆幸的是，从国际疫情发展来看，目前没有更严重的毒株出现，我国病例虽然增加，但接种率高，重症率低，加上特效药已经准备就绪，只要各部门的前线服务队伍严格遵守防疫措施，必要时妥善调度人手，规划资源分配优先顺序，全社会要顺利渡过这场疫情带来的漫长难关，或许不是太远的事。