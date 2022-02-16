社论：居安思危全面防卫

年2月15日傍晚6时20分，负责防守新加坡的英国将领白思华中将向日本皇军投降。日军攻占新加坡后，展开大规模的“肃清”行动，我们的先辈有不少人在这场大屠杀中丢了性命。在日治时期，幸存者度过了三年多的黑暗岁月。

以史为鉴，政府在1984年推出“全面防卫”的概念时，把2月15日定为“全面防卫日”。每年的这一天，民防部队于傍晚6时20分通过全岛公众警报系统拉响警报，以灌输民众居安思危的意识。

今年是新加坡沦陷80周年，因此昨天举行的“全面防卫日”别具象征意义。然而，随着时间的推移，日治时期幸存的先辈大多已离去。战后婴儿潮出生的一代以及年轻一代，由于没有经过战争的洗礼，也难以真正体会沦陷时的悲惨命运。

即便如此，我们仍然处在地缘政治纷纷扰扰的年代，传统的军事威胁依然存在。2014年，俄罗斯并吞了克里米亚。日前，它在乌克兰边境部署了10万大军，可能重演2014年的军事行动。这将使美国与俄罗斯的关系复杂化，欧洲国家也将卷入这场冲突。

另一方面，中美的战略竞争持续升温。中国驻美大使秦刚最近接受美国全国公共广播电台访问时直言，台湾问题是中美之间最大的火药库。他警告：“如果台湾当局在美国的怂恿下继续走‘独立’的道路，很可能会让中美这两个大国卷入军事冲突。”

中美的战略竞争，使本区域国家面对选边站压力，也导致这些国家提高军事开支，展开军备竞赛。我们的邻国印度尼西亚最近向法国和美国采购先进战斗机和军备，这是它近年来最大笔的军购案。

除了潜在的传统军事威胁，来自多方面的非传统威胁以不同形式摧毁国家的安全。这包括国际恐怖主义、瘟疫、保护主义、网络安全以及极端气候。

新加坡是个多元种族及多元宗教的小岛国，也是一个外向型的经济体，深受国外因素的影响。此外，新加坡积极数码化，以迈向智慧国的目标，但这也为外来的敌对势力制造机会，通过社交媒体以及网络战，干预及操纵我国的内政。面对无孔不入的非传统威胁以及无硝烟的战争，新加坡这个特殊的社会与经济结构显得格外脆弱。

国际恐怖主义分子利用种族和宗教的社会断层线，在我国招兵买马，并在国内制造族群的分裂。社媒的普及化，让有心人利用网络平台发布虚假信息，挑起族群的矛盾。也有外来势力利用我国族群的原始情感，通过社媒争取支持，以获取外交的利益。

另一方面，全球掀起的网络战也冲击我国社会。外国势力支持的黑客，侵入我国国防部以及医院的网络，盗取资料，包括总理个人的医药报告。

最近，我国发生的网络钓鱼诈骗事件，导致不少人蒙受钱财损失，并动摇了他们对网络使用的信心。这些诈骗事件或许不是外国政府的行为，但损失的钱财都流向海外户头。这不会是最后一次来自海外的网络诈骗，也凸显了网络时代的安全威胁。

除了人为的安全威胁，我国与其他国家一样面对大自然带来的生存挑战。冠状病毒肆虐，威胁国人的生命与生计，也干扰了全球的供应链。我国大多数的物资来自外国，疫情敲响了警钟，让新加坡更深刻了解供应链韧性的重要性。此外，全球的极端气候变化近在咫尺，新加坡可能因为海平面上升而被淹没。

面对上述诸多的传统与非传统的安全威胁，我国建国以来享有的和平与发展并非理所当然。在应对潜在的传统安全威胁，新加坡一如既往地通过外交与军事威慑，维护主权完整与自主权。在应对无硝烟的非传统安全威胁，我国有必要展现动员全民的能力，落实全面防卫的精神。

在这方面，国人居安思危意识的内化以及对国家利益的共识，至关重要。