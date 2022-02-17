社论：加强对诈骗罪行的防范和执法能力

财政部长兼金融管理局副主席黄循财、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（主管智慧国计划及网络安全），以及内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明，前天在国会中分别发表声明，从各方面检讨去年12月间以华侨银行客户为攻击目标，历来最严重的钓鱼短信骗案。共有39名议员提出许多相关疑问，显示这个问题的复杂性和迫切性。

华侨银行对受骗客户出于善意的赔偿只是一次性，但这种做法不能成为先例，因为这会造成道德风险，包括削弱客户本身的警觉心和责任感。

金管局计划在三个月内公布一个相关的理赔框架，并进行公众咨询。框架让金融机构、电信服务商和银行客户三方共同分担责任，确立问责制度，可提高各关键方对诈骗案的警惕心，有针对性地加强安全网。

黄循财说，本地金融机构必须加快反制行动，提升反诈骗能力，包括要求客户确认后才转账、用生物认证取代短信，以及大力推动利用银行应用完成交易。

银行界须看清大方向，把客户被诈骗当作业界要应对的共同紧急问题，改变单打独斗做法，以便保障客户信心。

互联网银行服务深受欢迎，它给银行客户带来很大的方便，因此，协助阻止普通市民受骗把钱转到外国，“冷静期”的实施很有必要，这让客户在得知受骗时可以来得及阻止转账。

华侨银行昨天宣布，推出一个可让客户紧急冻结储蓄户头或来往户头的机制“紧急关闭开关”（kill switch），从3月起，客户可在该行所有自动出纳机（ATM）或热线电话启用这项功能。功能一经启用，任何形式的交易都会即刻停止。这是个值得鼓励的尝试。此外，提供更人性化的“防诈”专设热线，给受害人第一时间的援助，也刻不容缓。

数码银行服务是新加坡迈向智慧国愿景的重要组成部分，有助于提高金融业效率，让客户享受更便利的服务，所以不可能为了客户遭遇网络诈骗而因噎废食。但是网络诈骗却有可能侵蚀人们对使用数码金融服务的信心。鉴于当下类似诈骗现象猖獗，当务之急是尽快强化安全措施，就算短暂牺牲一定的效率和便利性，也是无可奈何的必要取舍。

网络骗局之所以越来越猖獗，是因为边际成本几乎为零。诈骗团伙会广撒网，坐收渔利。同样的道理，更多的诈骗团伙也会加入牟利。不难预见，诈骗案例接下来或出现指数性增长。数据显示，每一年因为手机诈骗被骗的钱越来越多，所以电信公司在阻止网络攻击方面应该负起更大责任。

手机短信原本已很少人使用，但近几年，却成了商家发送广告，以及银行或政府机构的沟通管道，再来就是充斥了形形色色，几乎每天都找上门的诈骗信息，让人深感厌烦。今天的用户要识别短信真假，有时并不容易。我国在去年8月实行“新加坡短信发送者身份登记计划”，金管局要求各大零售银行注册与客户沟通的字母身份，所有政府机构也将这么做。

资讯局要求短信服务供应商和电信公司，通过登记局资料核对短信发送者身份，企图伪冒注册字母身份的短信会被阻截。电信公司的主动阻截能力，可防止恶意短信泛滥成灾。由于手机短信是电信公司的一大收入来源，或许这导致它们反应迟缓。以当下的人工智能科技，过滤可疑短信其实并不困难。

电信网络诈骗在全球祸害越来越大，很多国家包括发达国家的国民深受其害，各国政府治理手法有所不同，但都意识到电信公司责无旁贷，如澳大利亚政府在去年11月宣布将修改电信法令，赋予所有电信公司阻截诈骗短信的权利，电信公司也因此必须发展电信安全能力，提高侦察恶意短信的功能。我国是否应该跟进，值得专人尽快研究。

同样重要的是警方的执法能力。最新数据显示，我国警方至今已冻结1万2600个本地银行户头，取回1亿零200万元赃款。

警方昨日公布2021年总罪案数据，在4万6000余起中，52.8%属诈骗案，同比增加52.9%。10大类型诈骗案共涉及金额达5亿440万元，是五年来最高。

诈骗案显然已严重威胁社会治安和人们使用数码服务的信心，而且侦破跨国诈骗案的难度高，本地逮捕的诈骗分子只是“钱骡”，将海外的幕后黑手绳之以法，才能发挥阻吓作用，这需要国际上加强合作。

全方位对付各类诈骗案，涉及科技和法律框架。然而，道高一尺，魔高一丈，政府、业界和消费者因而必须通力合作，把它当成共同的挑战，调整策略及时堵住任何漏洞。