社论：病例暴增考验应对能力

我国政府估计奥密克戎变异毒株引发的大规模疫情将在几周内达到顶峰，并希望疫情就此下降。近日日增病例的迅速增长可能意味着，我们必须调整对疫情走势的评估。

前天，本地新增病例2万6000多起，卫生部发出的文告说，虽然需要输氧和加护病房治疗的病患不多，但医院的病床需求激增，医护人员承受巨大压力，医院、综合诊疗所和全科诊所都非常忙碌。

卫生部对此紧急情况的应对是，吁请公众紧急时刻才到医院急诊部门求医，包括儿童在内的非紧急病患，将转移到紧急护理诊所或基层护理诊所。

冠病日增病例的暴增已开始突显医疗体系所承受的压力，我国之前预见当病毒大规模传播，即使一般症状轻微或无症状，入院求医的人数也会相应增加。现在真正面对考验时刻，其他衍生的问题也让人感到担忧。

医疗服务需求增加，医疗设施和设备，以及隔离设施等等可以紧急扩充，但医疗人员不足的问题却只会加剧不会缓解。卫生部已经动员医疗护理志愿团队，并得到武装部队医务兵的支援，这也只能解一时之困，医护人员承受更大工作压力，可能引发新一波的辞职潮。

从本月25日至下月10日，在卫生部要求下，一些公共卫生防范诊所（PHPC）会延长看诊时间，但这肯定进一步加重医生与护理人员原本就已经很重的工作量，而且受限于人手，并非每间诊所都有能力延长时间。在繁忙工作压力下，医护人员本身的身心健康也不可忽略。

根据诊所的反映，到诊所看病的确诊者不少是为了取得病假单提呈给雇主，或是为了获得配给价钱比较便宜的药物。政府因此吁请雇主避免要求确诊的员工提供病假单，让雇员以自我检测呈阳的照片或视频作为确诊证明。

疫情暴发初期，人们一有发烧咳嗽便自动避免上班或上学，以策安全。现在病毒大规模传播之下，雇主更应该有这样的谅解。

检测呈阳的雇员若因为症状轻微或是无症状，却因为懒得看医生或没有病假单证明而照旧上班，后果更加严重。

非常时期，企业界必须灵活处理雇员的病假，作轻重缓急的考虑。

此外，在需求增加的情况下，一般专治感冒症状的西药或是中药，不宜趁机抬高价格。

另一方面，有些确诊者要获取官方的确诊记录，以为可以因此豁免接种追加剂，其中存在的误解，有待政府的进一步澄清。

开放边境，解除一切防疫措施，北欧国家引领风气，其他欧洲国家纷纷跟进，不过，它们的疫情还一直处在高峰期，新增病例居高不下。从西方的例子可以看出，所谓的高峰期可能持续一段时期，因此一些国人不免关切：本地目前的高发病例是否已经接近峰值，或是尚未达到，达到了又将延续多久。

首批冠病口服药Paxlovid已于近日入口新加坡，重症病患将优先获得配给。此外，我国最近也接连传出西方和中国制药厂在本地投资设厂生产疫苗或进行封装的令人兴奋的消息，如生物制药公司Hilleman Laboratories在本地的生产设施已在前日动工，预计明年初投入运作。

这些着眼长期的策略，可加强新加坡未来应对疫情的能力。但眼前接近3万的日增病例已让我们穷于应付，我们必须为日增病例的可能快速翻倍作好准备，以免引发社会恐慌，而质疑我国“与冠病共存”策略的正当性。