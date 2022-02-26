社论：“改变世界的一周”50周年

50年前的这个星期，时任美国总统尼克逊访问中国（2月21日），中美两国随后（27日）联合发表了《上海公报》。那是改变世界的大事，不仅结束了中美长达23年的敌对状态，也改变了整个世界的政治格局，因此被定义为“改变世界的一周”。

没人想到的是，就在这一周的50周年之际，世界又一次发生剧变。在时间点上是如此的巧合，而不无讽刺的是，当年美国、苏联和中国所形成的三角关系，今天出现了大翻转，美中联合抗苏走进了历史，中俄联手抗美隐然成型。

但这种新的对峙格局，和美苏冷战时代大不相同。首先，冷战时期核武器成了相互吓阻的关键，而且两大阵营对峙，泾渭分明，古巴飞弹危机后，大家也都知道彼此的底线，不能发生热战，因此形成了相对稳定的冷战格局。今天，美中的竞争则仍然处于变动状态，彼此仍在相互探底，也没有既定的竞争规则。彼此的相互认知似乎也有很大的落差。中国人的认知是东升西降，但美国人则决心不屈居老二，这种竞争和博弈反而充满了不确定性。较之冷战，这也是更为危险的，因为稍有不慎，可能擦枪走火，也容易出现误判。

其次，当年的美苏之间谈不上有什么经贸往来，利益不挂钩。今天美中的经贸关系却有极大的相互依存度，中国也已非昔日吴下阿蒙，现在是仅次于美国的世界第二大经济体，在很多方面（包括高科技）已成了美国的强劲对手，但作为世界制造大国，也让美国民众享受到前所未有的消费上的诸多好处。其三，中国早已实行了市场经济，两国政治制度上虽然仍存在差异，但意识形态上的敌对早已淡化。务实地看，双边关系还存在合作空间，直接对抗并非唯一结果。

50年前的尼克逊和国务卿基辛格运筹帷幄，联中抗苏，基本上是出于现实主义的考量。当时的苏联在军事、科技、经济实力等方面如日中天，美国则想要从泥足深陷的越战脱身，中苏关系恶化，刚好为它提供了契机，尽管当时中国还在闹文化大革命，在意识形态上更是形同冰炭。如果说美国最终斗垮苏联是现实主义外交的胜利，中国当年能抛开意识形态，联美抗苏，同样也是出于现实主义考量。今天两国又何尝不能从现实主义出发，定义新的双边关系？

半个世纪以来，世界秩序经历了翻天覆地的变化。1991年苏联解体后，中国仍在韬光养晦，因而出现美国主导的单极化世界秩序。没想到进入21世纪，美国内部各种弊端开始显现，对外则在多场战争中消耗过多，主导世界已渐露疲态，力不从心。

但面对来自中国的竞争，美国共和与民主两党却罕见地形成压制中国的共识，形成今天中美的恶斗，这场较量伊于胡底，殊难预料。基此，中美关系要回到过去的现实主义基础即使不是完全不可能，也是非常困难的。

从东南亚或亚细安的角度看，我们只能希望两国政治家有足够的智慧和勇气，最终能力挽狂澜于既倒。正是因为有50年前尼克逊打破思维框框，走上破冰之旅，东南亚各国才逐一和中国恢复了正常关系，而中国也在几年之后得到了外部有利的环境，走上了波澜壮阔的改革开放征途。这些划时代的转折，带来了过去数十年的区域和平与经济荣景，改善了几代好几亿人的命运。

对此，当年美国和中国的开创者居功至伟。事实也证明，由此开启的区域新秩序最符合大家的利益，应当继续维护。这些年来，东南亚国家团结在亚细安的旗帜下，在中美之间起到了极大的中和调节作用，这其实也最符合中美两强在本区的利益。展望未来，我们期待中美领导人把眼界放得更宽更远，合力维护好这个区域和平，形塑一个能让世界各国继续共存共荣的世界新秩序。