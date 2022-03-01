社论：核武威胁不合理也不负责任

乌克兰形势瞬息万变，外界对战场实况也不易真实把握，但真实的是，俄罗斯总统普京在新加坡时间星期天晚上以北约领导人的挑衅言论和对莫斯科的经济制裁为由，下令包括核部队在内的军事单位，进入高度警戒状态。此举引发全球关注，让局势进一步升温。

核武作为第二次世界大战之后出现的毁灭性武器，先后掌握这一技术并建军的美、俄、英、法、中等国，除了轰炸日本结束二战之外，都明白这是足以同归于尽的威慑力量，而绝不能挂在嘴边做为恫吓的筹码。因此，普京的命令不免引发各国猜测，他真正的想法是什么？

这是古巴导弹危机后，60年来美俄两强阵营间最严峻的对峙，普京此次打破拥核大国的默契，严肃地下达命令，显得极度不负责任。

普京下令后不久，乌克兰同意与俄罗斯在本地时间昨天晚上举行无条件谈判。乌克兰要求俄军全数退出包括克里米亚及俄东地区，谈判至截稿为止，仍未结束。就在谈判进行的当儿，战事仍在持续。一旦战争拖延下去，乌克兰固然烽火连三月，俄罗斯政局的演变也值得关注，万一出现不利于执政的形势，普京会不会以其他更激烈的动作扭转局面难以逆料，这是欧洲国家对可能引发的连带安全课题高度关切的原因，至于经济复原将进一步受挫，更可以预期。

俄罗斯在乌克兰战场上未能长驱直入，速战速决，国内也面对持续爆发的反战示威，甚至有俄国人公开捐款资助乌克兰；欧美展开的金融制裁，更导致俄国数千亿美元资产被冻结，卢布昨天开市后的交易，兑美元一度重挫30%；为减缓制裁的冲击，俄国央行昨天将基准利率从9.50%上调至20%。在此之前，包括原先低调的德国也一改姿态，与其他欧洲国家一起加大对乌克兰的军火输送，乌克兰则向外招募志愿军参战。开战几天的种种迹象显示，战情可能出乎莫斯科当局意料，因而加大普京的压力。但无论如何都不足以构成俄罗斯以核武恫吓敌方的理由，最大原因是俄罗斯在这场冲突中是入侵国家，不是面对侵略者。从更多国家加入制裁与谴责行列，即可以看出其理亏之处。

我国外交部长维文医生昨天在国会发表部长声明，强调这场不合理的攻击和战争行为导致的伤亡，令人痛心。他明确指出，鉴于俄罗斯入侵乌克兰事态的空前严重性，加上俄罗斯毫不意外地在联合国对乌克兰决议案行使否决权，新加坡决定和其他志同道合的国家一致行动，实施适当的制裁和限制。维文强调，新加坡继续珍惜与俄罗斯和俄罗斯人民的友好关系，但我国不能接受侵犯另一个主权国家的主权和领土完整的行为。新加坡会继续和亚细安及国际伙伴合作，对俄罗斯的行为采取强硬立场，并呼吁结束暴力和流血冲突，缓解紧张局势。

李显龙总理随后也发面簿贴文重申，新加坡强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰，并申明乌克兰的主权、独立和领土完整须受到尊重。总理清楚点出新加坡坚持此一立场的最主要理由，他指出，要是国际关系是根据“强权即公理”的运作模式，对于像新加坡这样的小国，世界将变得非常危险。这也是新加坡为何坚决支持禁止对主权国家进行侵略行为的《联合国宪章》和国际法。

联合国安理会昨天投票通过召开特别会议的决议，以谴责俄罗斯入侵乌克兰。安理会15个成员国中有11个同意召开。根据一项极少动用的条款，包括俄罗斯在内的五个常任理事国，在这次投票中不能动用否决权。一般预料，在联大投票中，193个成员国可能有100多个投票支持该决议。这将进一步构成对俄罗斯的压力。

旨在维持国际秩序与和平的联合国，是中小型国家在国际法下的支撑。任何强权或集团不经联合国授权，任意攻击或侵略他国，如这次俄罗斯的所为，倘若不能有效遏止，世界将回复到上世纪初强权即公理的无序中，则小国危矣。