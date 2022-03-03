社论：防范青少年性犯罪问题的恶化

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆前天在国会中指出，青少年罪犯过去10年减少约43%，但犯下非礼、强奸罪的青少年却有增加趋势，从2016年109起增至2020年162起，我们有必要了解促使青少年犯下罪行的因素，例如色情内容如何影响他们的行为。

2018年几起青少年强奸案被判刑，深受社会关注。数码化时代对人们性观念的冲击，给社会引发的道德危机，是我们不得不认真思考的问题。

青少年很容易在手机上或是网上接收到含色情内容的图片、视频或是社交平台的性相关话题，成年人和未成年的学生在耳濡目染之下，性观念也变得更加开放。心智未成熟的青少年失去是非的判断力，削弱了罪恶感，忽略了犯罪的后果，就容易犯下使他们一生留下污点的罪行。

青少年犯罪，父母难辞其咎，但在数码化时代，家长对孩子的监督管教有很大的困难。无论情愿不情愿，多数父母让孩子从幼小时期便养成“手不离机”习惯，儿童在数码世界中长大，久而久之，不知不觉接受宣扬暴力和不合道德规范思想的灌输，分不清虚拟和现实的不同。如何引导孩子，不让他们沉迷甚至走上歧途，是不少父母的难处。

从3月1日起生效的刑事法（杂项修正）法令，加重了包括三项性罪名的刑罚，如非礼罪的最高刑期从两年提高到三年，另两项针对未成年性犯罪行为的最长刑期也从一年提高到两年。

政府从法律方面加强对未成年者犯罪的阻遏力，是适时的改变。

青少年的性相关犯罪，原因复杂，与家庭、社会环境和数码化影响都有很大关系。除了加强刑罚之外，我们也必须从家庭和学校教育着手。

今天的家长要监督孩子上网和交友并不容易，但不能以此为借口而完全放任。学校的性教育也必须针对数码化时代导致学生的性观念开放，灌输基本的价值观，如男性对女性的尊重，女性也必须懂得保护自己。此外，必须从小告知偷拍或是猥亵举动都是恶行，是会受到惩罚和被鄙视的，学生的无知若被姑息，便可能变本加厉，养成更大的性罪行冲动。青少年性犯罪的受害者也往往是未成年学生或是幼童，有男有女，他们的受害经历将成为一生的心理阴影。

网上陷阱处处，除了不堪的色情内容，还包括赌博的诱惑、欺诈、霸凌，入世未深的青少年是最脆弱的一群，他们受害时很多时候也不敢向家长或是学校师长们公开。

为了防范青少年性犯罪问题的恶化，社会及家庭发展部、内政部和教育部早在2018年成立一个跨部门的委员会，从多方面着手应对。委员会通过对话会，加强各方面的协调，议程中也应该包括给犯罪青少年进行辅导和改造。

犯罪青少年接受处罚之后，应该给予机会走回正路，让他们成长，成为有用的人，而不是从此成为社会边缘人。

新加坡整体生活素质经常在不同的国际调查中获得高度评价，如国际非政府组织“拯救儿童”（Save the children）在2020年5月发表的报告，把新加坡列为全球最适合儿童成长的国家，几个北欧国家还排在新加坡之后。

高素质的教育和医疗体系，以及良好的社会治安是新加坡的优势。从新生婴儿死亡率低到嗜毒和犯罪问题受严厉控制，新加坡家长对孩子的成长相对放心。

但青少年的性相关犯罪增长数据反映出的隐忧，必须正视、探求缘由，并投入资源去有效应对。同样重要的是，必须提高未成年人对犯罪后果的警惕心，知道一念之差，不只很可能让自己蒙羞，也会深深伤害到家人。道德上的羞耻感与法律制裁效果起着同样的阻遏作用，家庭无论如何还是第一道防线。