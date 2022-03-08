社论：亚细安应合作探讨能源未来

2022年3月8日

菲律宾总统杜特尔特日前签署行政命令，把核电纳入国家能源计划，以期逐步淘汰燃煤发电。虽然这只是即将开启的“可行性前期”研究，最终能否完成研究，也取决于菲律宾下一任政府的政治意愿，但能源课题的确值得东南亚国家严肃面对，并应放在亚细安整体框架内，合力寻找可持续的长远对策。

根据2020年11月发布的“亚细安能源合作行动计划第二阶段（2021-2025）”，本地区预料到2030年将成为世界第四大经济体，基础能源需求到2040年也将增加超过一倍。会议报告指出，亚细安在过去几年，已经在加拿大与日本的协助下，针对本区域长期的民用核能电力发展计划，包括法律与规范框架、安全与可行性前期研究等方面，发表了一些报告。然而，短期内，亚细安能源合作的重点，仍是摆在以下六大方面：亚细安电网的建立、天然气管线的铺设、煤与洁净煤技术的扩大应用、能源效率与节约的提升、可再生能源，以及区域能源政策与计划的推动与执行。

能源供应的稳定不仅关系到一个国家的经济命脉，也决定人民的生活福祉，我们乐见亚细安作为一个整体，在长远的能源应用与效率方面，集思广益，精诚合作。

东南亚大部分地区得天独厚，天然资源非常丰富，好些主要国家都拥有石油、煤和天然气等能源，一些还具有水力、地热、太阳能和风能等的开发潜能。因此，不能排除一些国家希望根据本身的条件和发展需求，提出自己的能源政策规划。但在国际社会致力应对气候变化所提出的节能减排承诺下，如何更妥善地规划长远的国家能源供应与部署，以便取得经济发展与社会安居所需的稳定能源，避免在未来新兴能源技术与网络中，面对缺乏协调导致的浪费等现象，就不能不严肃考虑借助亚细安这个大家庭的平台，对传统能源、洁净能源等科技的研发与学习、市场的规划与有序扩大、投融资渠道的拓展，以及人力的培养与补强等多个领域，发挥集体协作的力量，达到全体共赢的好结果。

据了解，东南亚至少有六个国家都曾探讨相对稳定的核电作为一部分的替代能源，越南在2010年签署兴建第一座核电厂，但在2014年宣布暂停，以便达到最高等级的安全标准。其他如泰国、印尼和马来西亚，都已经有作为教育与科研用途的研究反应堆。新加坡时任总理公署部长兼内政部及贸工部第二部长易华仁2012年在国会首次披露，我国对核能发电展开了两年可行性前期研究，并指出政府暂时不考虑建造核电站。不过，基于邻近国家正计划发展核电，我国将加强培养核能科技专才，以了解核科技的最新进展，同时掌握危机处理的能力。

2011年日本福岛核事故让亚洲国家深切感受核能发电的风险，虽然核电具有高效、稳定的优点，随着科技进步，也有小型化以及安全性更高的技术，但核电厂的管理仍具有多项不容忽视的潜在威胁：一、天灾风险，福岛事故显示地理上长期面对地震与台风等威胁的地区，核电厂的风险将倍增；二、管理风险，核电厂不仅需要精深技术以维持安全运转，更时刻要求在各方面的管理纪律，松懈不得；三、恐怖袭击，核电厂作为可能造成大规模伤亡的设备，不免成为恐怖分子的目标。

核电技术至今在一定程度上仍兼具高效与高风险，随着亚细安经济的发展，人口的增多，以及可能为减排设定的更高目标，各国都面对能源的挑战，正因如此，在亚细安平台上，加强能源技术的研发（包括提高区域电网效率与能源储存技术等）与合作、人才的互补，探寻更多可持续而低风险的发电来源，避免核废料处理等带来新的可能风险问题，为集体安全寻找更大保障，才是长远而理性的决策。