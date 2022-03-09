社论：取消年中考试的深层意义

教育部长陈振声前天在国会宣布一系列的改革措施，让学生有更多空间探索知识和兴趣。其中一个较具深层意义的措施是，从明年开始，中小学取消所有年级的年中考试，以减少家长及学生面对考试的焦虑。

过去几年，学校已取消小三、小五、中一和中三的年中考试。目前，已有超过三分之一的中学废除中二的年中考试，而每14所小学中，就有一所废除小四的年中考试。教育部指出，如果学校已经做好准备，它将允许学校废除其他班级的年中考试。

陈振声指出，取消年中考试让教师利用其他现行的评估方式了解学生的学习进展，学生更专注于学习，而不是分数。此外，这可腾出约三个星期准备考试的课时，让教师有更多空间使用多元的教学法，鼓励学生自主学习，而不是一味担心与他人做比较。

从教育部的角度看，考试是为了提供反馈，让每个学生了解自己在学业上是否有进步，以及让家长知道如何帮助孩子学习。

然而，在文凭挂帅以及攀比的社会，人们普遍觉得一考定终身，有了一张亮丽的文凭，在职场上就能平步青云。这个根深蒂固的社会观念，导致学生与家长承受考试的极大压力，也扭曲了教育的本质。

这不是新加坡独有的现象。在中国大陆、台湾与韩国等东亚社会，家长在孩子高考前到庙宇求神拜佛，警察为应考生开路，整个社会处于紧绷的状态。

教育部取消中小学的年中考试，除了缓解家长与学生面对的压力，更重要的是要改变社会过度注重考试及文凭的观念，并赋予“成功”这个词汇更广泛的定义。

求学不应只是为了应付考试，成功也不应只是考到名牌大学的一纸文凭。求学是为了掌握技能及提高解决问题的能力，并懂得做人做事。在瞬息万变的时代，国人再也不能存有一考定终身的观念，而是必须不断学习，跟上时代的新需求。

陈振声指出，政府以往着重于孩子首20年至25年的教育投资，平均为每人投入约25万元的资源，帮助他们做入职的准备。如今，员工和企业面临更大的职场颠覆，技能被淘汰的速度更快。因此，政府加大力度协助国人终身学习，不仅在求学时期为每个人投入资源，也在人生各阶段给予支持。

教育部在中小学取消年中考试，并非贬低考试的价值。虽然有议员建议废除小六离校考试，让一些学校试行从小学到中学的直通车课程，但教育部目前还没有这个打算。陈振声说，太早让学生应考全国考试，晚开窍和较年幼学生会处于劣势，但太迟让他们应考，就无法及时为进度慢的学生提供所需的介入支援。

教育部取消年中考试，鼓励终身学习，旨在改变国人过于偏重学术成绩及考试的思维，要让学生从学习中找到乐趣和发掘个人兴趣。

但要改变根深蒂固的考试文化，有赖于家长、雇主以及整个社会在观念上做出调整。观念的改变难以立竿见影，所以必须持续推进。

家长希望儿女出人头地，乃人之常情。雇主在聘用员工时，以申请者的学历做决定，被视为是比较“客观“的做法。社会对学术成绩优异的奖学金得奖者的推崇，也加深了文凭至上以及攀比的观念。

然而，新时代需要多元化的人才以及灵活应变的员工。

有越来越多年纪轻轻的企业家，在学校的成绩平平，但却闯出一片新天地。也有越来越多的年轻一代，选择非学术的途径，追求个人的兴趣，充分发挥个人的潜能。企业对不同人才的需求，也逐渐改变雇主对文凭的看法，并驱使员工不断提升技能。

从这个角度而言，教育部取消中小学的年中考试，不仅是缓解家长、教师与学生的压力，它也向社会传达更深层的信息。