社论：乐观展望边境有序全面开放

马来西亚前天正式宣布，从4月1日起，冠病疫情进入“地方性流行病阶段”，大幅度放松防疫管制，全面重开边境，完成接种疫苗者入境不必隔离。

入境马国的外国人再也不必申请准证（MyTravelPass），只须下载马国卫生部的防疫应用（My Sejahtera）。旅客入境前两天进行核酸检测，并在抵步后24小时内进行专业的抗原快速检测。

马国将放宽的防疫措施重点之一，是马国人无论是否接种疫苗或追加剂，一律准许跨州及自由进入公共场所。这等于是放弃了“差异待遇”，显示马国对管控疫情的高度信心。

柔佛州选举即将于3月12日举行，马国首相依斯迈宣布重新全面开放的时机，被认为是一项选举考虑，有利于国阵与国盟的选情。

无论如何，这对柔佛州居民是个盼望已久的好消息，全面重开边境可以吸引更多新加坡人前往消费，刺激市面的景气，商家和一些服务行业当会更加兴奋地准备柔佛州的复苏。

对新加坡而言，不少人也在乐观期待我国做出相应的边境开放，但有鉴于我国社区传染的数据仍在日增一万多或两万多之间上下，难免也有部分人持谨慎保留态度。我国前线医护人员的工作压力还未有显著缓解，全面的边境开放可能导致输入病例大幅上升，这个风险不可忽视。

新马双方目前的日增病例数据接近，但以人口比例而言，新加坡的病例数据更高，况且马国的病例分散全国。吉隆坡当局在做出全面开放边境的决定之前，必有一番全方位权衡。从疫情控制角度，也许着眼的是新加坡人口中完成疫苗接种的比率较高，加上入境前后的检测，有助于确保最低的病例输入。

我国不少领域正面临外来员工短缺的困境，数据显示，本地总外籍员工人数从2019年的142万7400人，减少至2020年的123万1500人，再下降至去年中的119万7100人。外籍员工出多进少，当中肯定有不少是马国人，边境开放可舒缓人工短缺的压力。马国卫生部长凯利昨天透露，每日出入境者将是新措施的受惠者，这应该是本地企业所乐意看到的。

作为一个开放型国际化城市和金融中心，航空业的有序和安全地开放同样重要。国际航空运输协会（IATA）预测，亚太地区的国际乘客量今年将恢复到疫情前约40%的水平。

其他航空枢纽，如迪拜、多哈和伊斯坦布尔的国际乘客量已回升到疫情前约70%。随着马来西亚、越南、泰国和菲律宾相继宣布，对所有完成接种疫苗的旅客重开边境，我国交通部希望樟宜机场的乘客量今年可恢复到疫情前至少50%的水平。

我国交通部长易华仁昨天在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，航空业正迈入下一阶段的复苏，新加坡的目标是允许所有完成冠病疫苗接种、来自卫生部“低风险”和“一般旅游类别”国家和地区的旅客入境时免隔离。

国际航空运输协会的期望是，所有已接种疫苗的乘客在出发前和抵境后进行的检测规定最终都能取消。这是最宽松的要求，各国应以各自舒适的步伐朝更全面的边境开放目标进发。

凯利强调，马国进入地方性流行病过渡阶段后，就不会再走回头路，但将做好周全准备面对任何的可能性。人口密集的新加坡更应当如此，所谓“欲速则不达”，我们仍须审时度势，开放的同时兼顾管控疫情。

目前，“疫苗接种者旅游通道”（VTL）的安排，让我国可管控每天入境的人数，谨慎地开放边境。全面开放是推动复苏的最大动力，从国内外的疫情发展来看，我国应该可以更早盼到时机的到来。