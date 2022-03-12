社论：过健康生活是全民挑战

新加坡人越来越不健康了，说这话的不是别人，而是卫生部长王乙康。从国家的角度看，国民健康每况愈下，当然是严重问题，既须要深入探讨，也必须尽快设法补救，扭转不良趋势。基此，卫生部决定大刀阔斧地推动医疗护理领域的改革，出台“健康SG”计划（Healthier SG），这个新策略旨在通过替国人提供健康检查，改进生活习惯。

新策略的重点是预防性医疗，部长指出，原因有二：第一是人口老龄化，第二是新加坡人越来越不健康了。年纪一大，病痛增加，在所难免，但一般人的健康每况愈下，探究原因，有很多其实是人力可控的。

国人健康下降，究其原因，犹如部长所说：该多的不多，该少的不少。活动量太少，运动太少；电子配备用得太多；糖、盐、油吃得太多，所以患有各种慢性疾病的人也就更多了。由此可见，关键在生活方式。如果我们不改变生活习惯，就难以扭转这一健康下降的趋势。因此，如何过健康生活是一个全民挑战。

要改变生活习惯，说易行难，因此必须有一套措施来推动。这就是“健康SG”策略要达致的目标。这个策略的重要一环，是鼓励国人参与“健康SG参与计划”（Healthier SG Enrolment Programme）。明年起，卫生部将鼓励每个新加坡人固定看同一名全科医生，包括做定期体检，商讨一套护理计划，以确保护理的连贯性，同时加强预防性的调养和医疗。要每个人都能生活自律，如定时运动、控制饮食等并不容易，参与了健康SG计划，有了家庭医生的督促，效果应该会更好。

新加坡卫生环境非常优越，物质条件也很丰富，国民会变得越来越不健康，除开年迈身子弱不说，诸如高血压、糖尿病、高血脂或高胆固醇、肾脏病等，很大程度上都是不良生活习惯导致的。现在国民健康的警钟已经响起，是全民都须认真关注的时候了。

对上了年纪的人群来说，平时注意健康，病从浅处医，自可延年益寿，更重要的是能过上高素质的黄金岁月，避免因各种慢性病失控而无法正常生活，甚至卧床不起，无法自理。

世界卫生组织与美国华盛顿大学健康指标和评估研究所联合进行的一项研究显示，新加坡人的平均预期寿命是84.9岁，并且会有73.9年的预期健康寿命，在全球都排名第一，但同一份报告指出，新加坡人有长达10年的不健康晚年。冠病来袭也说明一点，那些慢性病严重的年长者，对病毒的抵抗力最弱，致死率也最高。足见保持晚年健康的重要。

对青壮年人来说，尽早养成健康生活习惯尤其重要。全国人口健康调查的数据说明，患高血压、高血脂、糖尿病和肥胖症的人在过去几年都有显著增加，而这些主要都是不健康的生活导致的，如暴饮暴食、抽烟、纵饮、缺少锻炼等。若不及时留意，先是出现亚健康状态，继而就是患上各种慢性病，不得不防。

防病而不是治病，西医称预防性医疗，中医说法是治未病，也就是采取相应措施，维护健康，防止疾病的发生与发展，这种防范胜于治疗的医疗哲学，中西医是共通的，强调的都是消未起之患、治未病之疾，医之于无事之前。简单说就是保持身体健康。因此，“健康SG”计划的大方向是正确的，主要的挑战在拟定各种细节，希望接下来的公共咨询可以达到集思广益的结果。

如果健康SG计划成功落实，那么未来多数人到诊所看医生就不是去看病，而是去防病，那将是我国卫生医疗的一大突破，不只能提升国人的健康水平，肯定也有助于抑制医疗开支的不断急剧上升。