社论：遏制营运成本与物价螺旋上升

2022年3月16日

世界银行副行长兼首席经济学家卡门·莱因哈特最近在一篇题为《全球通货膨胀的回潮》一文中指出，通胀回来得更快，飙升得更明显，而且比各主要央行起初认定的更为顽固和持久。她说：“这么一场突发且同步的高通胀率跳升，在过去20多年间是未曾有过的。”

同样的，国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼在一场题为《应对完美的长期风暴》演说中指出，长期高通胀现在几乎是确定的。世界各国必须应对更广泛的一系列冲击，这些冲击甚至超过1973年的石油危机。这一次不仅仅是油价，还有粮食、工业金属、化肥和其他商品。战争和制裁进一步扰乱了疫情暴发两年后开始复苏的供应链。

新加坡金融管理局在2月23日发布的通胀数据显示，我国今年1月份的核心通胀率上升至2.4%，是2019年9月以来的高点。当时，它预测我国的核心通胀率在年中可能上升至3%，并在今年下半年外来通胀回退后下跌。通胀的预测是俄罗斯出兵攻打乌克兰的前一天。俄乌冲突导致油价以及大宗商品飙升，外来通胀不太可能在下半年回退，我国也不例外。

我国的商家以及消费者都已经感受到营运成本与物价上涨的压力。全球供应链瓶颈导致燃料、食材、工业零部件以及运费全面上涨。其中，油价与电费急速飙涨，员工短缺推高工资，以及运费暴涨，是当下商家普遍面对的问题。成本叠加上涨，商家通过提高产品或服务的价格转嫁给消费者，推高了生活费。

在冠病疫情高峰期，政府出台了庞大的财政援助配套，协助商家渡过难关。随着经济重启，政府逐步撤回援助。但经济复苏不平衡，一些行业还是没有全面复苏。居家办公改变了人们的生活方式，加上社交人数和安全距离的限制，影响了如餐馆以及小贩的生意。有些商家提高产品与服务价格，以弥补损失。

物价或服务价格上涨，往往呈螺旋式的态势。咖啡店的茶水每杯涨价两三角，小贩中心的面食每盘起价五角，从涨幅来看，都是双位数的增长。物价环环相扣，油价以及电费上涨影响各行各业，上游的供应涨价，下游的产品或服务不仅是跟着涨，而且涨幅更大。

从业者的角度而言，即使涨价还是无法完全抵消成本的增长。但对于消费者而言，钱的购买力越来越小，生活费的上涨越来越明显。通胀预期进一步加剧通胀压力。据报道，一家邻里咖啡店的一杯咖啡从1元4角涨至1元6角，理由是，水电费和原料都起价，消费税也即将调涨，“只好一次过先涨价”。

政府在宣布明年调高消费税时，成立了一个由贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲领导的反暴利委员会，以确保商家不会借消费税之名，胡乱涨价，加剧通胀问题。然而，在各种生产要素都涨价的情况下，要判断商家的涨价是否牟取暴利，具有一定的挑战。

新加坡是一个外向型的经济体，深受外围因素影响，因此难以逃脱输入型通胀。即便如此，政府通过调高新元的汇率，缓解输入型通胀，并且承诺在必要时，它将为企业与国人提供援助。

这一轮的全球通胀可能更为顽固与持久，运营成本与生活费上涨的压力将有增无减。除了为企业与国人在通胀高涨时提供经济援助，有关部门或许也可从源头或前端做起，全方位探讨如何协助商家遏制营运成本的上涨，包括生产要素的价格以及物流的顺畅。虽然新加坡这个小岛国无法控制外围的因素，但是它还是有能力确保国内的一些措施，不会间接增加营运成本的压力。

通胀与生活费问题加剧贫富悬殊的问题，也容易引发民怨。有关部门若能从前端缓解企业的成本压力，并在必要时，从后端给予企业与个人资助，两者相辅相成，将有助于降低通胀预期。最理想的是，企业的成本压力得以缓解，就无须将成本转嫁给消费者。