社论：总商会领导层转型的新挑战

前天宣誓就职的中华总商会第61届董事会，更年轻化、更多来自新兴行业，是新一届董事会的特色。

总商会领导层正在积极转型，应对新时代带来的新挑战。大势所趋，它必须突破传统角色，加强与新经济的联系性，协助本地中小企业向更多新领域进军。

新任会长高泉庆强调致力深化建设四大功能，包括：加强总商会、会员与政府三方面的紧密沟通与合作；协助企业国际化；推动企业数码化转型升级；把握绿色经济的机遇等等，这些也并非它全新的功能，但在全世界受到几项因素构成的巨大风暴冲击的背景下，总商会的发展正面临史无前例的严峻形势。

全球局势充满不确定因素，冠病疫情仍在肆虐，气候危机近在眉睫；乌克兰战争突然爆发，导致全球面对滞胀风险、供应链阻断以及粮食安全等问题。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼日前在新加坡投资管理协会（IMAS）25周年庆典上发表的演讲中，把目前的种种不利因素汇合造成的危机，形容为“完美的长期风暴”。新加坡在世界多极化的今天如何继续求存，成了我们必须认真思考的时代命题。

在尚达曼描述的“风暴”中，有悲观的预测也有积极的提醒。

种种危机开启了一个脆弱的新时代，也让我们看到即将出现的巨大创新空间，以及通过新的公私部门合作，掌握对全球公共产品投资的机会。

未来投资成为复杂得多的游戏，我国面对过去75年来前所未有的一系列风险和脆弱性。我们在为未来经济情景制定计划时，在很大程度上倾向于经济下行的假设。

新加坡有可能再度陷入艰难时刻，必须做最坏的打算和最充分的准备。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，为总商会董事就职主持见证仪式时说，每当国家面对艰难时刻，总商会始终是响应政府号召的伙伴，疫情当前，总商会挺身而出，如协助解决本地口罩短缺，反映本地商家面对的实际困难。

回顾历史，总商会在1906年成立之后，便一直是华人社会的最高代表机构。在建国前，总商会积极为华人社会向英殖民政府争取公民权、二战后带头向日本追讨战争血债。自治邦时期，它协助争取华社支持新马合并方案；60年代发生种族暴乱，它致力稳定不同种族之间的民心，促进和谐；国家经济起飞时，带领商家寻找向外投资的机会。

总商会今天面对的挑战非以往的经验可以相比，政府与企业界的互相支持变得更为重要。

展望未来，作为民间企业的核心组织，总商会在国家经济转型中，也应该制定更长远的目标，向新兴领域进军。

10名年轻新董事来自新兴行业，副会长吴绍均希望，总商会能够增添更多年轻会员商家。

总商会要与时并进，走年轻化路线，就必须以新视野、新形象打造新一代的总商会，才有助于加强它对年轻商家和企业家的号召力，医疗、科技行业已是新加坡经济发展的重点，过去几年来新加坡也吸引不少这些领域的外国投资，本地企业在年轻创业者和高管带领下向这些领域进军，可领时代风气，其中当有不少人才可被吸纳为总商会领导层的新血。

政府一路来致力为本地企业家开拓向外发展的商机，今后总商会可发挥民间企业更大的主动性，高瞻远瞩，开拓更新的时代角色，协助扩大政府的视野，而不仅是作为支持政府的伙伴。