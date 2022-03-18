社论：稳定物价兼顾各方利益

2022年3月18日

领导13人反牟利委员会的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲强调，商家不能以消费税为借口，趁机调涨物价。委员会一旦接获消费者举报并查证属实，无良商家的商号将公布在黑名单上，关注重点会放在本地家庭经常消费或使用的日常用品。本地物价上涨趋势不见缓和，公众担心部分商家趁火打劫，委员会适时表态，诚属必要。与此同时，确保市场正常有序运行，买卖双方保持基本互信，才是兼顾各方利益的长久之道。

如同一场完美风暴，通货膨胀因近年各主要央行偏好扩张性货币政策、全球冠病疫情和供应链中断已经到来。突如其来的乌克兰战争更是雪上加霜，能源出口大国俄罗斯遭西方制裁，推高了世界能源价格，加重物流运输成本，也导致百货价格水涨船高。粮食生产大国乌克兰面对强邻侵略，一方面停止粮食出口，另一方面也打乱了下一年的生产。全球粮食期货价格已然节节攀升。这双重打击，必然冲击民生的“食”和“行”两大项，进而间接波及方方面面。国人因此必须做好心理准备，接受物价上涨的困难现实。

有鉴于此，面对连年财政赤字的政府在倾听民意后，决定推迟消费税调涨的时机和步伐，分两年落实；同时推出相应援助配套，减轻中低收入家庭的压力。在这个艰难时期，如果无良商家借机哄抬价格牟利，自然不容于社会大众，当局及时且高调的介入，阻吓任何浑水摸鱼的企图，有助于缓解公众对于生活费上涨的焦虑。

广大消费者的权益必须维护，而众多为民生所需提供服务的商贩的合理权益，同样也得获得照顾。通货膨胀不仅意味着民众的生活费上涨，更意味着做生意的成本增加。国际石油起价推高了运输成本，国际粮食起价更直接影响餐饮业者的开销。对于在小贩中心、咖啡店小本经营的摊贩，因为消费者对价格非常敏感，尽管面对成本压力，大多都不敢轻易涨价。他们的苦衷，应当得到理解和关注。

对于少数的害群之马，公众理应举报，委员会也必须调查，若投诉属实，通过公布商号的做法，的确存在威吓效果。但本地市场大体自由竞争，特别是关系家庭所需的食物和日用品买卖。除了极少数特殊例子，商家恶意加价牟利的空间其实不大。由于国人长期把高效率视为理所当然，养成了及时反馈的习惯，还被戏谑为“爱投诉”，委员会在这方面或许也须审慎，避免无心或恶意的举报，为正当经营的商家带来不便甚至麻烦。

因此，委员会处理举报的过程，以及判断牟利的标准，就必须公开透明。由于消费税调涨已经延迟落实，用它作为涨价理由的商家当然就要被调查。除此之外，各行各业的成本结构大相径庭，对于利润的预期不尽相同，定价的决定参杂不同考虑，如何认定加价合不合理，本身就是个问题。此外，自由市场的买卖纯属自愿，消费者的选择余地还是有的，只要不是寡头垄断，就很难有所谓的不合理涨价。委员会的工作，因而不无挑战。

问题的症结，恐怕还在于全球通货膨胀。这不是反牟利委员会所能够解决的。我们须担忧的不在于少数无良商家哄抬价格，而是大部分商家迫于成本压力而涨价。这一现象已经逐渐出现。委员会保护消费者利益理所当然，同时要避免正当经营的业者哑巴吃黄连，最终被高涨的成本挤出市场。消费者也须对提供服务的业者持同理心，勿轻易投诉而导致整体经商环境恶化。买卖双方的基本互信，也是社会凝聚力的组成部分，切莫因一时不忿，破坏了这宝贵的公共资产。