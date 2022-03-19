社论：国际社会须一致努力劝和促谈

乌克兰的战火已持续四周，战事依然惨烈，除了造成还难以估计的死伤，也导致无辜百姓流离失所。联合国难民署说，自2月24日战事爆发以来，逃离家园到邻国避难的乌克兰难民已超过300万，这是欧洲自二战以来出现的最大难民潮，是一场严峻的人道主义危机。可以预见，如果战事持续，危机也会越发深重。

因此，国际社会有义务尽快设法缓解，不能眼睁睁看着危机一直恶化下去。眼前来说，虽然难民能够得到波兰等国的收容，短期内有个栖身之所，但终究不是长远之计，这些小国经济能力有限，不可能吸纳所有的难民，因此，尽快止战才是上策。

当然，短期内要实现这点，很难让人乐观，因为这场战争复杂多端，既有俄乌之间的深层矛盾，更有地缘政治和大国的精算和博弈。不过，国际社会仍可加大人道援助力度，与此同时，设法一致努力劝和促谈。在这方面，有影响力的大国如中国，可以扮演重要的角色。

我国外交部长维文医生日前接受彭博社的访问中指出，无论在政治、经济或外交方面，中国都能对俄罗斯产生巨大影响。全球正面对不确定的分化状态，而中国的决定和行动，会对分化的全球经济起着重大影响。因此，希望中国能以一贯的中国特色作风，即悄然而谨慎，但有效地施加影响力。

中国和俄罗斯近期关系的契合度达到历史高点，中国国家主席习近平和俄国总统普京的个人关系也非常密切。中国同时又是俄乌两国的最大贸易伙伴国，对两国确实都具有一定的影响力，可以发挥一定的斡旋和调停角色。事实上，打从一开始，北京的立场就是劝和促谈。

本月初，中国也就防止乌克兰出现大规模人道主义危机提出六点倡议，包括遵守中立、公正原则，防止将人道问题政治化；妥善安置流离失所的难民；防止乌境内出现次生人道灾害；保障人道援助活动顺利、安全开展等，这些都是国际社会可以认同，并协力而为的。

除了人道救援，更重要的也许是中国在大国关系中可以起到的作用。目前中、俄、美之间存在极其微妙复杂的关系，中俄走得如此之近，甚至说关系“上不封顶”，很大原因是美国遏制策略造成的。俄乌之战和美国主导的北约东扩也息息相关。在这场三国演义中，三方均有各自的战略利益盘算，要促和少了任何一方都很难奏效。

比如说，如果俄罗斯不改变当下不断攻击平民目标的战法，而美国不打消利用乌克兰战场耗尽俄罗斯元气的算计，战事就很难停息。其实，维文在访谈中也说了，期待出现最佳的结果，有赖中国、美国和其他国家都有冷静的头脑，大家协力促成对话和谈判，减少人命伤亡。

除了避免人道危机的恶化，国际社会也有经济上的共同利益须要维护。经济制裁固然使俄罗斯人受苦，但战事也破坏了世界供应链，波及世界各国。

石油和粮食价格飙涨所产生的冲击尤其明显，包括所有参与制裁行动的国家都难以幸免，穷国受到的打击尤其沉重。到底谁从战事中得益了？很多参与制裁的国家都明白这是一把双刃剑，伤人也复自伤。劝和促谈才最符合大家的利益。

俄乌之战眼下陷入胶着，在没有任何一方取得压倒性优势或分出明显胜负的情况下，谈判的困难度可想而知。但是，继续长期苦战和消耗，或所谓的战到最后一兵一卒，也是双方都难以承受的。

更有甚者，一旦进入绝境，逼到以核武摊牌，那就等于赌上更多无辜世人的命运了。因此解决纠纷的唯一出路，终究还得诉诸谈判，而要谈出结果，交战双方就必须理性、务实、有大局观，尤其必须接受妥协。当然，同样必须接受妥协的，还包括所有的利益攸关大国。

双方迄今已进行了四轮谈判，虽然还无法取得任何实质成果，但至少在表面上，都有继续谈下去的意愿，也即是说，停战仍然有望。因此，国际社会尤应顺势而为，营造有利双方最终达致妥协方案的契机。