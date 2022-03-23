社论：心理健康问题不容忽视

本月14日，我国先后发生了三起无故持刀伤人案，受害者都与肇事者无冤无仇。第一起案件是一名37岁的男子手持武士刀，在万国广场前劈砍路过车辆，并攻击及致伤一名路人。约四小时后，一名33岁男子在女皇镇一座组屋楼下持剃刀割伤一男一女。第三起案件则是一名27岁男子在武吉巴督一座组屋高声喊叫，并扔西瓜刀伤及查案警察。

这三起案件没有关联，但它们都与心理健康问题有关。法官下令这三名嫌犯还押心理卫生学院接受心理评估。警方文告指出，前两起案件的嫌犯曾在心理卫生学院接受过治疗。至于第三起案件，嫌犯的邻居表示，他平时的行为怪异。

一天内发生三起无故持刀伤人案件，虽说巧合，但也敲响了我国心理健康问题的警钟。

早在2019年，全国人口健康调查显示，18岁至74岁民众的心理健康水平有所下降。2020年暴发的冠病疫情，加剧了人们的焦虑、浮躁与无助。去年，心理卫生学院发布的研究报告指出，长期应对冠病疫情各方面的影响导致人们精神耗损，约13%的受访公众出现抑郁与焦虑症状。另一方面，2015年至2020年因抑郁症到心理卫生学院求医的青少年增加约六成。

政府在处理心理健康问题方面，不遗余力。在2020年10月，卫生部与心理卫生学院成立工作小组研究疫情在社会心理层面的影响，并评估各政府部门与机构现有的心理健康相关计划，以弥补缺口。

去年，这个工作小组扩大成跨部门委员会，包括社会及家庭发展部、教育部、人力部与内政部等政府部门，以更全面地探讨心理健康问题。它也将出台全国心理健康战略与行动计划。

与生理健康不同，心理健康的症状没那么明显，也容易被忽略。因此，社会与家庭对心理健康问题的意识提高，对心理健康问题的医治与预防至关重要。

心理卫生学院一名医生在接受《联合早报》专访时表示，在他接触的精神病患中，仅有少数人曾犯案。少数精神疾病导致犯罪的案例，原因很多，包括病患未及时察觉自己的病况、家人没能提供必要的协助，发现患病但不及时求医等。

他指出，除了强制性治疗令等特定情况，当局无权强制那些完成疗程的病患定期到医院复诊，病患与家人须主动利用身边的资源协助治疗。

但对许多人而言，心理健康还是一个非常陌生的课题，社区护理的资源也尚未完全到位。因此，那些在心理卫生学院完成疗程的病患，回家后不一定会按时吃药或主动到医院复诊，而家人也不一定有这方面的知识和时间，密切关注病患的起居饮食以及行为变化。因此，增加心理健康服务的社区接触点，并确保心理卫生学院与社会服务领域之间的无缝隙衔接，有助于减少精神病患复发的概率。

其次，预防胜于治疗。冰冻三尺非一日之寒，心理健康问题恶化成精神疾病都有一个过程，但是患者可能忽视症状的出现。不少人每年都主动进行体检，以确保生理健康无恙，但很少人会进行心理健康检测，也很少医生会提供这方面的服务。

在这方面，南洋理工大学李光前医学院和跨学科研究生发起的社区体检服务，把心理健康检测纳入体检的一部分，可说是一个可借鉴的做法。这也可提高人们对心理健康的意识。

要预防心理健康问题恶化为抑郁症等心理疾病，需要整个社会的共同努力。卫生部长王乙康指出，人们不应将心理健康问题污名化，而应更公开地分享和讨论这个课题，以鼓励有需要的人寻求帮助。

但这需要整个社会在观念上的改变，包括雇主对有心理健康问题的员工给予谅解与协助。此外，人们也需要学习如何与有心理健康问题的病患相处，协助他们融入社会。

新加坡每七个人中，就有一人会在人生中的某一个阶段，在心理健康方面出了问题。全球竞争加剧，压力只会增加，不会减少。

我们有必要提早介入，避免心理健康问题恶化成为精神疾病，并通过无缝隙的医疗服务，降低精神病患病情复发的概率。这将有助于打造一个有心理韧性的社会。