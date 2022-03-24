社论：不让疫情阻挠青年上进心

新加坡国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼，最近在新加坡投资管理协会与彭博社举办的会议上发表演讲，勾勒出一幅充满阴霾的未来图景：疫情的拖延、乌克兰战争的爆发、气候变化、滞胀危机、增长失衡与贫富分化加剧等等不利因素构成了“完美的长期风暴”。他说的这个未来情景，我们已经开始感受到，这对年轻人的心理打击更大，因为他们目前的学习和前途的规划或多或少会受到影响。

在全球疫情最严重时刻，已经进入外国大学的本地学生，有好多个月的时间只能留在本地上网课，本地学生，尤其是大学生和初院学生的校园生活受到阻断，同学之间难以建立深厚的情谊。长时间戴口罩，甚至让同学之间对彼此的样貌感到陌生。

我国在进入“与冠病共存”的抗疫阶段之后，便致力使校园生活回归正常，恢复更多的群体活动，虽然是冒着一定的风险，但长远来说，这对青年的心理健康成长有很大的帮助。

校园生活是每一个人成长中的最宝贵时光，要引发年轻人的正能量，正常的学习和社交活动是不可或缺的。

本地五所大专学府的学生会近日宣布组成跨大学网络，代表6万5000名学生发声，为政府制定公共政策提供建议，同时促进青年的公民参与。在全国青年理事会的支持下，他们将共享管理经验和资源来制定解决方案。这个网络也充当青年与政府之间的桥梁，针对公共政策表达意见。牵涉到政治议题的讨论，以及对重大政策的反馈，没有人可以期待他们都能立场一致。不过，意见和看法的百花齐放也有激发更全面思考的作用。

接下来的半年时间，该平台将聚焦学生的心理健康。两年多的疫情，导致学生心理健康成为教育和社会重点关注的课题。

本地银丝带组织去年7月针对青年进行的网络调查显示，35岁以下的年轻人都表示感到疲惫。当中备受压力、感到迷茫和孤单者分别占98%、89%和88%，其中还有36%曾有过轻生念头。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲去年12月在银丝带的一项颁奖礼上说，冠病对学生的校园体验影响显著，包括课外活动、学习之旅和户外露营，教育部将随着疫情的进展恢复更多校园活动，丰富学生的求学经验。

改善学生的心理健康也须要社会各方的合作，尤其是家长。教育部将在今年逐步为家长推出多个心理健康资源，帮助家长学习与孩子沟通，给予适当的支持。

跨政府部门心理健康小组推出多项改善社会偏见和相关资源的计划，包括全国心理健康运动“It's OKAY to reach out”（意为“你可以主动寻求援助”），为公众提供一站式心理健康信息和资源。

在两年多疫情期间，全国青年理事会更致力于拉近青年与企业界以及青年与政府机构之间的距离。如过去半年与市区重建局合作，该理事会接触逾1200名年龄介于16岁至34岁的青年，征求他们对我国未来50年发展的看法和点子。

我们还未走出疫情的阴霾，在关注学生的心理健康之外，青年的学习和创业热忱必须继续获得鼓励和发挥，提供更多发声和实际行动的平台，是网络时代必须走的方向。

和建国与立国一代的成长岁月相比较，这一代年轻人事实上已有更好的条件克服眼前的危机，除非不幸的，在欧洲的战争全面扩大，世界走向分裂和陷入长期的经济寒冬，也就是“完美的长期风暴”比预报的来得更猛烈。

两年疫情折磨，如同被按下了暂停键。但我们不能让它成为年轻人求取上进的绊脚石或自暴自弃的借口，在这非常时期，一些传统企业与工作模式改变了，甚至不复存在；但同个时候，各种新契机也在涌现，向青年们发出召唤。说到底，能否充分把握，还在于有没有积极正面的心态以及足够的逆商——让自己在必然的挫折面前，不轻言放弃。