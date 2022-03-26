社论：多元化是能源安全的基础

2022年3月26日

由能源市场管理局委任的能源2050委员会（Energy 2050 Committee），3月22日发布了题为《迈向能源转型2050》的报告，认为我国能源领域转型到净零碳排放目标是现实可行的，同时也提出了实现这一目标的各种建议。

气候变化所带来的危机，正促使世界加速绿化增长的步伐，各国都有义务采取实际行动，落实减碳措施。我国定下的目标，是要在2050年达成净零碳排放，由于能源领域的碳排放量占我国总排放量约四成，加上未来电力需求估计会急速增加（如电动车普及化），因此，谨慎规划制订这一领域的减碳路线图殊为重要。

实现碳排放的目标固然重要，但必须建立在确保我国能源安全的基础上。换言之，没有能源安全，就谈不上减碳。

我国目前的电力能源主要是天然气，其次是化石燃料，两者全靠进口。最近世界地缘政治的变化提醒我们，过度仰赖某种外来能源供应，面对的不确定性极大，风险也极高。从安全角度看，有必要尽早谋求对策。

的确，气候变化是生存问题，我们无论如何必须采取必要的减碳行动。但能源安全同样是生存问题，必须设法维护，而其必由之路是多元化，做到有多样化的选项。

发展诸如太阳能之类的可再生能源固然是多样化的选项之一，但我国土地面积狭小，太阳能发电的能量极其有限，根本无法取代进口能源。

在这种情况下，多样化的策略就必须考虑其他的发电途径和电供来源，如氢能发电以至核能发电，以及从区域电网进口电力。

所谓世事难料，未来的二三十年肯定充满各种不确定因素，因此，规划我国未来的能源蓝图也不可能只预设单一路线，而必须设想不同场景的出现和不同的应对策略。

报告设想三个可能的场景。最乐观的场景，是能源与数码科技迅速发展，全球各国合作无间，这一来相继就可以有多元性的选择，能从多个国家进口能源，并以低碳的氢能源为主。

第二种可能出现的场景，是冠病疫情持续更长时间，也拖延了洁净能源科技的投资，新科技的出现滞后。但各国仍然合作无间，让我国可从其他国家进口洁净能源应付需求。

第三种则是最坏的场景，即世界变得碎片化，不能合作，科技进展延迟，那我国的选择就会面对很大的局限。

上述报告指出，在理想的情况下，氢能发电和进口电力潜能最大。到了2050年，氢气或进口电力最有可能取代天然气，成为我国主要的电力供应来源。

若科技发展迅速，预计氢气到时可占我国电供超过50%，但若科技发展不如预期，则进口电力更占优势。

众所周知，本区域有好些水力资源或其他可再生能源充沛的国家，通过区域电网购买电力，有助于增强我们系统的韧性。据上述报告，在这一情况下，到时进口可占到我国电供的约60%。

总之，我国能源发展蓝图必须具有最大的灵活性，能迅速适应不同场景，与此同时，我们也须有一揽子解决方案确保能源安全，这包括燃料多元化，区域电网的扩大，能源储存科技的提升等。

当然，除了安全，如报告所言，同时还须考虑到可负担性（价格）和环境的可持续性。但最重要的应是善用新科技，争取最大的能源自主化。