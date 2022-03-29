社论：缅甸应珍惜亚细安内部调解努力

2022年3月29日

柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆以亚细安特使身份出使缅甸后无功而返，一如外界所预期。但敏昂莱所领导的缅甸军政府在特使到访的三天展示强硬姿态，除了军政府代表，布拉索昆有意与其他政党代表会面斡旋的要求几乎都被取消。军政府还强调，在一年前被推翻的全国民主联盟领导人被提控的案件完成审讯前，都不会让亚细安特使会见翁山淑枝等该党领袖。

就在布拉索昆访缅期间，美国政府发布了关于缅甸在罗兴亚事件中的调查，认定军政府当局犯下“种族灭绝”和“危害人类”的罪行。与此同时，美英等国也宣布加码对军政府领导人的制裁，缅甸民主派人士相信，美国这一认定有助于国际社会保持对军政府施压。缅甸当局完全否定这些指控，敏昂莱并且借着军人节大搞军力展示，悍然表示绝不会对国内反对势力让步，也不会再协商，并且将“歼灭”所有反对者。这些都是不祥之兆。

缅甸军政府拒绝亚细安特使与政府代表以外的政党人士会面，以及亚细安的调解努力，等于放弃这个区域平台所伸出的友谊之手。敏昂莱当局刻意不去面对国内外所施加的压力，只想依靠武力镇压，将使得国内因民主选举产生的政府被推翻后引爆的政治矛盾与不同民族间的内战，长期拖延下去。而罗兴亚人被边缘化与杀害的惨剧，更将持续成为国际社会制裁与孤立缅甸的理由，无法获得解决。

此一情况一旦久拖无解，来自发达国家的外部制裁不断加码，将使得原本已经脆弱的缅甸经济更加无力回天，陷入“朝鲜化”的局面；然而朝鲜是单一民族国家，内部断层线不大。但缅甸经济疲弱将引爆更多社会和民族矛盾，因而直接面对内战扩大的巨大风险。长此以往，不但平民百姓继续陷在水深火热中，军政府人员也无法安心执政。

亚细安虽是柔性合作组织，互不干预内政，外交上也各有考量，但成员国整体上都能明白，在大国主导国际形势越来越强烈的时代，步调一致的合作力量才能维护组织的独立与和平；而步调一致必须仰赖成员国在国家内部稳定方面做出积极的努力，寻求妥协与共识，避免明显违反国际规则，“落人口实”，同时愿意接受组织内部的善意，以达成集体的长期利益。唯有如此，亚细安整体才能在和平环境下，促成经济发展，共同进步。

缅甸当局必须明白，亚细安派出特使以及寻求共同解决方案的用意，不等同于干预内政。而是基于缅甸已发生内战，这是亚细安作为一个追求和平与发展的组织所默认的底线。因为成员国一旦陷入长期内战，非但不能发展，更可能招致域外势力介入，而内战所引起的难民等问题，也会冲击他国，例如几十万罗兴亚难民的出逃就引起西邻孟加拉不满，问题多年来未得到解决。军政府近一年来与各地“民地武”冲突升级，也使到泰国边境承受难民涌入的压力。这些都在整体上损害亚细安对外形象，以及国际分量。

亚细安去年通过五点共识，包括呼吁缅甸政府停止暴力、与缅甸国内各方进行建设性对话、委任亚细安特使促成各方对话、接受人道主义援助和允许亚细安特使访缅，都旨在促成和平解决缅甸的血腥动荡局面。作为大家庭一分子，缅甸各方在亚细安集体的协调与帮助下，只要各退一步，不是没有机会达成比较好的结果，让彼此找到下台阶。然而敏昂莱当局几乎完全不肯妥协，对大家庭的善意回以敌视，令人遗憾。世界潮流，浩浩荡荡，亚细安各国从大局出发，着眼区域整体福祉，不希望有任何成员国从合作发展、互惠互利的道路上漂离出去，成为孤鸟。这一点团结意识，缅甸必须有所体会。

亚细安至今还对缅甸抱有对话的希望。在组织内部展开协商，接受调解，达致最低限度的和平共识，才能结束缅甸各族百姓的危难时刻，减少无谓牺牲，也才能避免亚细安内部直接遭到大国介入。对缅甸军政府，这是个机会之窗，但不会太长。是选择和平与发展之路，还是走回贫弱而孤立，看来存乎一人一念之间。