社论：女性发展白皮书因应时代改变

我国从前年9月至去年9月举办了160场全国对话，收集近6000名国人的看法，首次提出的女性发展白皮书，内容涵盖的五大领域，应对整体社会和时代的改变。

白皮书的核心精神是打造更公平与包容的社会，职场上的性别差异对待、家庭角色的分工都必须作出调整，以符合现实的需求。未来10年通过25个行动计划提升女性地位，实际上针对的不只是女性的权益，而是整体社会的福祉，从男人的角度，女性的权益受到保护与提升，受惠的也包括他们的家庭和身边的挚爱——母亲、妻子、女儿等等。

3月28日宣布的白皮书，内容涵盖职场平等、对看护者的支援、防止暴力与伤害、扶持女性的其他措施，以及观念上的转变等五大方面，在在都须要政府作出政策的转变与更新，以及人们在思想观念上与时并进。当中很多工作，其实这些年来都已在推进，也取得进步，共识是存在的。因而不少眼球落到了之前较少人关注的，允许21岁至35岁女性未来可选择冻卵这个提议上。

我国迟婚女性越来越多，但主要原因还不是她们把事业放在第一位，而推迟结婚生子，更多的是因为还没找到合适的终身伴侣。事实上，考虑到冻卵的高昂费用，以及手术的侵入性质，女性选择这么做——哪怕将来未必用得上或能如愿以偿，反映的是她们坚定的生育意愿，这是值得钦佩也应当支持的。

可是允许冻卵也必须避免向年轻人发出错误信息，以为迟婚是女性寻求事业发展必走的方向，或认为既然可以借助技术延长生育年龄，便刻意推迟。白皮书认为应该只让合法夫妻使用冷冻卵子生育，虽然有人会反对，但出发点还在于维护婚姻制度，是符合社会现状和未来很长一段时间的规范的。

白皮书所涉及的范围，也跟社会老龄化导致的人力短缺和医疗服务压力加重的课题有密切关系。

在职夫妻需要照顾年长虚弱、行动不便或失智家长的家庭已经很普遍，照顾家中老人的责任劳心又劳力，不能只落在妻子身上。丈夫的实际和精神上的分担，有助维持夫妻之间的和谐。双薪家庭中的夫妻都有权享受工作与生活的平衡，应当互相支持，因为彼此身心的健康都同等重要。

政府对看护者的支援，主要是针对低收入家庭，其实中等收入和双薪家庭也需要所谓的“喘息看护服务”，让家中的看护者也有个人自由和喘息的时间。这方面的服务需求正日益增加，私人看护服务有很大的发展空间，政府不妨提供更多的政策奖励和扶持。

家庭暴力是社会上的老问题，女性不只是家暴的受害者，年幼孩子更是脆弱的一环，受害者需要的是有效的举报途径和更及时的援助。

更多女性留在职场是必然的趋势，职场上能否得到公平对待、是否提供灵活工作安排和性骚扰问题都是妇女界所关心的。这些年来，不少照顾女性职场权益的改变已在实施中，如男性也可申请陪产假，减轻妻子生育后的负担。

随着教育水平提高，女性接受高等教育的比率近年来已经超越男性。在我国的职场，在公平竞争之下，女性身居公私机构要职甚至领导地位已是社会常态。必须强调的是，男女平等应当是确保机会的平等而不是强求结果的均等，否则就违背了唯才是用的立国精神。

全方位提升妇女地位，打造男女平等，本质不是颠覆组织核心家庭和生儿育女的价值观。相反，唯有女性的权益得到更好的保障，才能起到巩固夫妻关系，提高家庭和谐的积极效果。夫妻齐心协力承担起家庭的各种责任，或是反映男女平等的真谛。

今日社会观念改变，男女的社会角色不再如传统般固定与刻板。这份白皮书的提出旨在维护女性权益，让女性获得更好发展，并不是因为我国存在歧视妇女的严重问题。因此，争取女性权益的民间组织和政府之间必须保持基本共识，男和女也必须合作，才能朝一个共同的理想目标迈进。