社论：大变局中新加坡的小国大外交

2022年4月1日

李显龙总理访问美国，获得了东道主高规格的接待与国际媒体瞩目，除了总统拜登和副总统哈里斯，李总理也会见了众议院议长佩洛西和两党多位众议员、联邦储备局主席鲍威尔、总统国家安全事务助理沙利文，以及国防部长奥斯汀等政治、财经和安全领域领导人，反映了华盛顿对李总理此行的重视，以及新美伙伴关系的牢固基础。在乌克兰战争冲击全球地缘政治的关键时刻，李总理此行有多重意义，首先是进一步强化新美关系，维护和保障新加坡的生存和国家利益；其次是在日渐动荡的国际局势中，向西方政治领导层、社会精英和其他受众说明亚洲的观点，强调美国在亚洲的多边主义框架下继续与本区域各国保持联系和合作，符合所有各方的利益。

与奥斯汀的会面是行程的第一站，也是此行关键环节之一。乌克兰战争的最大影响，在于各国已经无法再把世界和平这一经济全球化的重大前提视为理所当然。如何强化自身国防，均被重新提上了优先政治议程。二战后奉行和平外交的德国与日本，都各自改变姿态。德国不但破例提供乌克兰攻击性武器，还立即增加国防预算。日本政界也打破禁忌，开始讨论允许美国核武入驻的可能性。

乌克兰战争的性质是对国界线、领土和势力范围的争夺，而它引发的更尖锐问题，是国际法和联合国宪章的原则受到赤裸裸的挑战，凸显了维护以规则为基础的国际秩序的急迫性。在此行中，新美推进的太空合作和网络安全对话，除了发展这两个新兴产业以获取更大经济效益外，讨论行业规范、一致性做法，以双边或多边方式研议相关规则，更是题中之义。

其中，新加坡也趁李总理此行，加入美国发起的《阿耳忒弥斯协定》。新加坡是协定的第18个签约国，也是东南亚首个。在我国太空产业萌芽发展之际，加入该协议的要旨，除了进行经验交流与合作，更是要一同促进各国以和平、安全、负责任与可持续方式发展太空行业。

同样的，新加坡的智慧国愿景意味着网络安全的重要性日益突出。网络空间也是当下与未来国际政治、经济、军事竞争中的兵家必争之地。新加坡与美国设立高级别的网络事务对话机制，也包含了长远战略思考。

美国在亚洲的战略存在不仅是地缘政治现实，也有利于地区稳定和发展。因此，李总理肯定了美国所提出的“印太经济框架”，希望它具有包容性，能为印太地区的发展提供新动力。基于同样的逻辑，新加坡也一直鼓励美国更积极地参与到区域对话和合作机制中，包括亚太经合论坛以及东亚峰会等。新加坡代表团也利用此行，与美方拓展三个新的经贸合作领域：人工智能、先进制造和网络安全。实际的经贸利益，才能更好地支撑美国在印太地区的存在。

与此同时，李总理在访美期间，直言不讳地说明与美国主流意见不尽相同的观点，其中最突出的涉及美国对中美关系的看法与评估。李总理在出席华盛顿智库外交关系协会对话会时，就指出中美关系继续紧张，对世界带来的不利影响，并提醒中美经贸脱钩，将让中美都付出非常大的代价。

新加坡外交所做的一切，积极在国际舞台上发挥作用，出发点是维护区域的和平、稳定与繁荣，根本目的则是维护本国的生存和利益。这是小国要在国际上存活的必须。

当前国际大变局最根本和直接的冲击，是经济全球化的倒退，现有的国际合作格局可能破裂。新美在首脑会面后所发表的《联合声明》开宗明义指出，对以规则为基础的国际秩序的共同尊重，遵循国际法以及联合国宪章原则，包括尊重主权、和平解决争端、国与国之间的合作与基本人权，是新美战略伙伴关系的立足点。新加坡要与世界大国强化伙伴关系，共同维护以规则为基础的国际秩序，坚持国家不论大小都有同等的权利，能平等而团结一致回应我们时代的重大挑战；鼓励大小国家在亚洲的框架中进行多边合作。这是小国努力为世界其他各国做出贡献，并由此保障自己的生存与发展。

美国总统拜登在现场直播的新美领导人记者会上，赞扬新加坡总是勇挑远大于自身分量的挑战。这肯定不是随口说说而已。