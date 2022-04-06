社论：加速经济转型纾缓通胀压力

财政部长黄循财前天在国会宣布，政府了解许多家庭和企业对物价上升感到担忧，决定提前落实2022财政年财政预算的部分援助措施。他承诺，如果外部情况恶化，国人需要更多支持的话，政府随时准备出手援助。

在企业方面，政府将提前发放小商家复苏津贴，延长临时电力合约辅助计划，通过能源效率基金补助节能措施，以及利用生产力提升计划转型。

在个人方面，政府将在本月分发第一笔服务与杂费和水电费回扣给符合条件的国人，并提前在下个月再发放给每户家庭100元社区理事会邻里购物券。此外，社区关怀计划受益者将再获得公共交通补助券。

这一轮的通货膨胀不是新加坡独有的，而是全球共同面对的挑战。它既有周期性的因素，也有结构性的原因。全球供应链接连受到冠病疫情以及地缘政治冲突的冲击，极端气候影响农作物的生产，以及迈向绿色经济过渡期中所导致的能源供求失衡，推高了能源与食品价格，也加剧了通胀的压力。

上述外在的通胀因素可能持续好一段时间，并可能成为结构性现象。政府提前落实财政援助措施，旨在纾缓周期性的通胀问题。要更好地应对长期的结构性通胀，并将危机转为商机，我国必须加速经济转型，减低企业的运营成本，并提高国人的工资。

黄循财指出，新加坡正致力于发展脱碳经济，能源价格会呈长期走高的趋势。此外，人口老龄化意味着劳动力紧缩。他形容这是我国经济面对的永久制约因素，并强调政府不能永无休止地抵消成本增加的压力。他说：“我们必须加倍努力进行经济结构重组和转型，以提高创新能力、生产力和能源效率。”

百物腾涨固然令企业和家庭感到忧虑，但它也可成为经济转型的动力。我国在疫情前已出台多个产业转型蓝图，通过数码化提升生产力。疫情期间的安全管理措施以及在家办公，促使企业加速数码化的进程。国人不论老少，都搭上数码化的快车。邻里购物券以数码方式发放，有助于鼓励更多小企业与民众拥抱数码科技。

数码化能为企业开拓更大的市场，减少人力的使用，从而纾缓劳动力紧缩的问题。与此同时，生产力与创新能力的提高，能为国人提供更优质的工作机会与更高的工资。这都将帮助企业与国人应对输入型通胀的压力。

另一方面，化石燃料价格是通胀的主要推手，但它也为绿色经济的推进，创造更有利的条件。

再生能源尚处于不成熟阶段，在成本方面远高过化石燃料。随着全球多个国家迈向绿色经济，化石燃料的投资锐减，导致石油与煤炭价格上涨。碳税的出台，也提高了化石燃料使用的成本。传统能源与再生能源的价格差距缩小，能让后者吸引到更多的投资，并加强它在价格上的竞争力。

绿色经济是我国经济转型重要的一环，政府不会因为通胀的压力而给予化石燃料补贴。相反地，政府通过碳税提高化石燃料的使用成本，并将碳税收入用于协助企业减少碳排放。绿色经济提高能源的使用效率，长远而言能降低能源成本及通胀压力。

不论是数码化或绿色经济，在过渡期间可能会加剧企业的运营成本与生活费的压力，有些企业或个人也可能在这个旅途中掉队。

然而，面对长期的结构性通胀问题，我国没有太多的选择，唯有加快转型的速度。值得庆幸的是，政府承诺随时准备出手援助。