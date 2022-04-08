社论：北约外长会议暗藏玄机

2022年4月8日

在4月6日于布鲁塞尔北约总部召开，为期两天的北约外长会议，是一次西方军事集团的重要集结，被北约秘书长斯托尔滕贝格形容为“重要里程碑”。除了北约成员国，因乌克兰战争而担心俄罗斯威胁的欧洲国家、潜在北约成员国如奥地利、芬兰、瑞典，以及美国在东亚的盟友如日本、韩国、澳大利亚、新西兰等都受邀出席。会议表面上探讨如何应对乌克兰战争和处置俄罗斯，但另一个重要议程，或许是确立对中国的共同立场。

斯托尔滕贝格在会议前的记者会上，就毫不掩饰会议的本质并不仅限于欧洲的未来安全，还关系全球今后的地缘政治格局。在欧洲安全方面，冷战结束后，作为应对苏联华沙集团威胁而成立的北约，一度陷入身份认同危机。当北约成立的主要目的已经消失，如何自我定位就成为了新的集体难题。对来自欧陆东边的安全忧虑，因而惯性地导致北约不断东扩，以提高西欧核心区的战略缓冲，最终引发了俄罗斯反弹，爆发当下的乌克兰战争。

反讽的是，俄罗斯总统普京以维护国家战略缓冲为由入侵乌克兰，却让北约终于又找回了存在的意义。普京不但让原本日益缺乏共识的北约，一下子找到了团结的理由，更出于彻底解决东边战略威胁的长远打算，积极军援乌克兰抗战，一方面试探俄军实力并测试自身先进武器系统的效能，另一方面利用俄军在乌克兰的暴行抢占道德高地，同时用乌克兰战场消耗俄罗斯的国家元气，为日后处置普京政权乃至俄罗斯地位营造合理性。

乌克兰战争不但让冷战后历届美国总统都做不到的事情——敦促北约成员国增加国防预算，减少搭美国安全便车——一夕之间化为现实，更让美国借机团结盟友，非但要在欧洲指点江山，更要打造未来的全球地缘政治格局，重新确立以美国为核心的广义的西方主导地位。因此，本届北约外长会议罕见地成为扩大会议，美国在东亚和大洋洲的盟友与会，项庄舞剑之意甚明。斯托尔滕贝格在记者会强调，在集权国家冲击以规则为基础的国际秩序之际，民主国家团结保护自身价值变得分外重要。北约因而将深化和亚太伙伴的军事合作。

北约外长会议针对中国的意图非常明确。斯托尔滕贝格说，会议将破例探讨中国增长的影响力和“国际上的胁迫性政策”，对西方的安全和民主价值所带来的“系统性挑战”。这一针对中国的议程设定，在2019年的北约峰会上首次确立，但当时北约内部存在一系列矛盾，法国总统马克龙甚至有“北约已脑死”的质疑。曾几何时，竟然时移世易，各国的敌我形势判断已大体趋同，外长扩大会议估计会循此谋划对中国的统一策略。北约之所以能这么做，也跟中国在乌克兰战争试图采取的中立立场失效有关。

中国在开战前跟俄罗斯达成的“无上限”合作协议，使得北京在开战后一直处于被动，无论是对战争的论述紧跟俄罗斯说法，还是在国际社会制裁俄罗斯时特立独行，都在国际上形成“莫斯科同路人”的印象。在俄军于乌克兰布查屠杀平民的惨案曝光后，中国虽然表示不安，却没有谴责。反观原来也拒绝同西方亦步亦趋的印度，却在4月5日在联合国安理会上谴责了暴行。尽管新德里并没有点名谴责俄罗斯，但这一表态进一步突出了中国在国际道义上的孤立状态。

布查惨案不但让俄罗斯在国际上声名狼藉，也让西方把普京形容为战犯显得更为理直气壮，为后续加紧制裁莫斯科埋下伏笔。北约此次打蛇随棍上，利用中国在乌克兰战争上偏向俄罗斯的立场，乘机把北京跟莫斯科捆绑，作为未来针对中国的道义砝码。而中国也不会因此明显疏远俄罗斯，以免陷入更大的孤立。无论乌克兰战局如何发展，世界恐将迎来地壳式的战略剧变。