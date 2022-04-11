社论：佩洛西访台扑朔迷离

2022年4月11日

美国国会众议院议长佩洛西4月7日传出修改亚洲行程，在访问日本后，原本的韩国行程改为访问台湾。消息称佩洛西计划4月10日访问台湾，配合美国国会在43年前的这天通过《台湾关系法》。北京反应强烈。美方于4月8日宣布佩洛西冠病检验呈阳，亚洲行程延后。整起事件峰回路转，显示乌克兰战争非但没有分散华盛顿对印太战略的注意力，美中反而博弈频频，关系越发紧张。

在美国权力架构里，众议院院长的地位极高，总统继承顺序仅次于副总统兼参议院院长。因此，佩洛西若访问台湾，所发出的强烈政治信号势必严重冲击台海局势。中国的反应因而十分激烈，外交部发言人及驻美大使馆即刻做出抗议。

中国外交部长王毅警告“必将作出坚决反应，一切后果由美方承担”。佩洛西转瞬即逝的台湾行程计划，因而引发各界的高度关注和猜测。

乌克兰战争或许是美国释放佩洛西台湾行程消息的动机之一。随着俄罗斯承认在战场遭遇“重大损失”，结束对乌克兰首都基辅的围攻，转而集中兵力攻占乌东顿巴斯地区后，战争形势正进入持久战阶段。

俄军在布查屠杀平民的暴行曝光，让西方加紧提供先进重型武器给乌克兰，为顿巴斯决战做准备。由于中国至今坚持中立，拒绝配合西方制裁俄罗斯，美国此刻打出台湾牌，不无加大对中国施压之意，避免北京支援俄罗斯，导致乌东战情夜长梦多。

另一方面，由于国内通胀恶化，拜登的民意支持度一直难以提振，而对华强硬是美国的两党共识。这让拜登政府更倾向于打台湾牌，进而改善11月国会中期选举的民主党选情。

华盛顿在乌克兰战争爆发前，一再强调不会派兵协防乌克兰，被舆论指责间接鼓励俄罗斯总统普京冒险。拜登对出兵干预的谨慎立场，必然在台海两岸形成不同的解读。于是，一方面拜登3月18日在跟中国国家主席习近平通话时，重申反对任何单方面改变台海现状的立场；另一方面通过加紧军售台湾，以安抚台北对华盛顿安全保障的疑虑，4月5日又批准出售价值9500万美元的设备和培训服务，强化台湾的爱国者防空系统。

中国学界在乌克兰战争爆发后出现一种观点，认为美国专注欧洲局势，有利于减缓对华压力，让中国再次获得战略机遇。

但事实证明，美国并没有改变把中国视为头号对手的战略判断。美国参谋长联席会议主席米利4月5日在美国众议院军事委员会听证会上说，中国和俄罗斯构成的威胁依然严峻，两国“都打算从根本上改变基于规则的当前全球秩序”，并警告发生重大国际冲突的可能性正在增加。

4月6日举行的北约外长扩大会议显示，美国已经通过乌克兰战争，成功集结主要同盟国一致对外；更关键的是，军事同盟正形成对中国的统一立场，定性为对西方的安全和民主价值的“系统性挑战”。在美国宣称高超音速武器发展落后于中国，与中国关系不佳的澳大利亚总理莫里森4月6日宣布，新成立的美英澳三方同盟将合作开发高超音速武器。

扑朔迷离的佩洛西访台之谜所反映的美中关系，显然很让人担忧。两国非但在官方层次缺乏互信，在民间的相互观感也似乎正在恶化。海外华人圈近日出现所谓的“大翻译运动”，把中国官媒对内的反美宣传以及中国网民的极端反美言论，大量翻译成英文在西方社交媒体散播。

长此以往，美中关系的发展恐怕将每况愈下，寄望两国合作的东亚地区和平稳定，形势因而不容乐观。