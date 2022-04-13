社论：俄乌战事拖延殃及全球经济

俄罗斯与乌克兰的战事自2月24日爆发以来，至今还看不到停战的迹象。据报道，随着基辅战事的平息，俄乌双方近期向乌东地区投入增援部队，双方或面临乌克兰战争爆发以来最大的军事冲突。与此同时，美国与欧盟国家不仅表示要加强军备支援乌克兰，也恫言对俄罗斯实施进一步的经济制裁。

俄乌战争是国际地缘政治冲突的缩影。1991年苏联解体后，原本的15个加盟共和国宣布独立，恢复了主权国家的地位。

美国及欧盟主导的北大西洋公约组织东扩，吸收了不少加盟共和国加入了这个军事联盟，引起俄罗斯对自身安全的忧虑。俄罗斯总统普京要求北约保证，与俄罗斯接壤的乌克兰保持中立，但这个要求被拒绝后，普京挥军入侵乌克兰。

这引起美国及欧盟国家极大的反弹。俄乌战事凝聚了欧美的合作关系，但由于乌克兰尚未成为北约的成员国，因此欧美国家仅为乌克兰提供军备，没有直接参与战事。不过，欧美对俄罗斯实施的经济制裁，意味着俄乌的军事冲突扩大至经济战。

虽然俄乌的战场是在欧洲，但在中美关系日益恶化、中俄关系又“上不封顶”的情况下，中国也难以置身度外。美国多次警告中国不得为俄罗斯提供军备，也不得为俄罗斯绕过经济制裁大开方便之门。中国反对经济制裁，并倡议“劝和促谈”。

但中美在俄乌问题上，仍然是各说各话。美国总统拜登将俄乌战事形容为民主与极权的战争，加深了地缘政治冲突的意识形态色彩。

这场战事的相关利益方，各自有他们的盘算，但至今没有收拾残局的具体方案，俄乌战事与经济制裁也可能越演越烈。

俄乌战事看不到和平的曙光，导致大量难民出逃的人道主义危机。对俄经济制裁升级，将进一步破坏全球供应链，并推高油气与粮食价格。这场战事与经济制裁不仅拖垮俄乌两国的经济，也会殃及全球。

俄罗斯是石油与天然气的主要生产和出口国，原油产量约占全球总产量的11%。欧盟40%的天然气供应来自俄罗斯。因此，在第一轮的经济制裁中，油气行业排除在外。

但随着战事的升级，特别是爆出俄军屠杀乌克兰平民的消息后，美国已禁止俄罗斯的油气的进口，而欧盟也正计划跟随。美国宣布，在接下来六个月，每天从战略石油储备释放100万桶石油，以弥补供应缺口。国际能源署成员国上周也同意，释出总共1亿2000万桶储备石油。

然而，石油输出国组织指出，当前和未来制裁或其他自发性抵制所导致的石油供应损失，可能达到每天超过700万桶，要弥补如此大规模的缺口几乎是不可能的事。

除了油气，俄罗斯以及乌克兰出产工业原材料所需的矿产，它们也是全球主要的粮仓。俄乌战事与经济制裁，推动油价飙升；对供应的担忧，推高了原材料如镍、铜、铝、锌、锡的价格；化肥供不应求，以及俄乌禁止粮食出口，全面带动农产品价格上涨。供应与物流的瓶颈，也推高了运费。

这些叠加因素，导致全球的企业运营成本以及生活费上涨。目前，通货膨胀是全球共同面对的挑战，而战事与经济制裁若持续加剧，全球将面对比通胀更可怕的滞胀问题。

油价与食物价格飙涨，对发展中国家的冲击已经显现。斯里兰卡的通胀率高达20%，其中食物价格上涨30%。燃油供应短缺导致大停电，民怨四起，最终引爆反政府示威。它在昨天宣布主权债务违约，正在寻求国际货币基金组织的援助。

世界贸易组织预测，俄乌战争可能导致今年的全球贸易增长比较早前的预测减半，全球经济增长率将下降0.7到1.3个百分点。

它指出，俄乌战争带来长期风险，可能导致全球经济体分裂成几个板块，终止效益更高的经济全球化格局。这个发展带来的收入损失严重，特别是对新兴和发展中经济体而言。

其实，俄乌战事与经济战没有赢家。不论是发达经济体或新兴经济体，都受到高通胀以及经济放缓的冲击。俄乌战事的相关利益方，尤其是大国，应以实际的行动尽快实现和平，并修补饱受破坏的全球供应链。