社论：上海封城影响波及全球

上海自3月1日发现第一起奥密克戎变异毒株确诊冠病病例以来，疫情迅速扩散，如今日增新病例超过2万起。中国当局采取雷霆手段封城，国家主席习近平近日在海南视察时重申，坚持动态清零政策。作为世界第一大港，以及中国在疫情中重要的对外窗口和经济引擎，上海封城无疑影响重大，不但冲击上海居民的日常生活和中国的经济发展，也会波及全球供应链与经济复苏前景。

尽管迄今为止，上海超过20万病例当中并没有致死病例，居民却由于严厉的封控措施，而陷入食物分配不足及急诊失治死亡的困境。上海是中国大型城市管理最先进的标准，封城导致的次生灾害，说明一座2600万人口的大城市，只能由市场流通来满足居民的一切需求，无论在什么国家，任何政府都无法取代这一角色。上海市政府为此道歉，反映了中国当下面对疫情管控的无奈。

一方面，当局并非不知道封城的民生和经济代价。英国《经济学人》智库称，上海封城若拖到4月底，经济损失会相当于中国国内生产总值增长减少0.4个百分点。另一方面，中国还缺乏与冠病共存的基本条件——属于高危群体的60岁以上人口，还有数千万人没有接种疫苗；此外，根据一些研究和香港的数据与经历，中国国产疫苗的有效性不如mRNA疫苗。因此，如果不采取严厉的封控措施，一旦病毒扩散，连上海这样医疗资源相对丰富的大城市都难以应付，其他地区就更不堪设想了。

上海封城的影响表明，这一困扰中国政府的两难局面，同时隐含了巨大的机会成本。城市是国家经济的关键节点，特性就在于集中和流动。城市是人员、资本、信息、技术、商品及服务等的集中地，也是这些经济增长因素自由流动和交换的场所。当这些创造价值的活动突然中止，必然引发巨大的连锁反应，尤其是上海如此国际化的大都会，冲击的范围更不仅限于中国国内。

上海所在的长三角是中国人口最多、创新能力最强、综合实力最大、外资最集中的区域之一，是中国“世界工厂”的主要基地。上海是长三角的龙头，封城效应难免波及整个地区，包括很多周边城市的工厂由于工人和原材料短缺、运输物流受阻而必须停产。出口加工业产业链条上的众多中小企业，恐怕有不少会因此倒闭，加剧失业问题。经济影响的滞后效应，或许很快就会表现出来。

此前由于各种地缘政治如中美博弈、经济脱钩等原因，全球产业链已经面对巨大压力。中国为因应这一变化，提出“双循环”的概念，要用国内市场来弥补国际市场需求的可能减弱。中国总理李克强近来多次警告，中国经济下行压力增加，须扩大公共投资，提振内需，促进就业。但中国和国际的经济学者担心，上海封城会拖慢中国经济增长步伐，平添更多不确定性。

由于封城带来的巨大不便，中国可能因而流失国际人才。法国驻上海领事馆3月31日代表欧盟国家，要求上海政府允许欧洲侨民居家健康管理，无论任何情况，父母和孩子都不能被分开隔离。美国国务院4月12日更下令领事馆非紧急员工和家属撤离上海。对不确定性十分敏感的国际资本，出于分散风险的考虑，势必调整在中国的投资布局；封城对中国商品出口的干扰，将让世界通货膨胀压力雪上加霜。

上海是中国几十年改革开放皇冠上的宝石，中国人乃至中国的区域经贸伙伴，都希望看到上海继续引领中国经济稳步发展，推动本区域乃至全球经济从疫情中快速复苏。上海当下所面对的挑战，牵动着中国和世界上关心中国的伙伴的心。全球化让中国所提出的人类命运共同体变得可能，中国不能自外于世界，世界也不能没有中国的参与。上海于此的象征意义因而分外显著。世人期盼上海能早日摆脱困境，恢复一贯的活力，继续为全球化发光发热。