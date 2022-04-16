社论：黄金地段住宅规划体现优良价值观

国家发展部长李智陞前天宣布，政府将在南部濒水区的吉宝俱乐部现址兴建约6000个组屋和3000个私宅单位，首批组屋会在三年内推出。新组屋不仅邻近绿地和海岸，也靠近市中心及地铁环线的拉柏多公园站和直落布兰雅站，区内也将打造自然公园步道网络，居民可由此到达更多公园与绿地。

这一优质地段的住宅项目除了是呼应民间尤其是年轻夫妇对住房的强烈需求，也有活化红山和直落布兰雅一带相对老旧市镇的作用。本报访问的房地产业分析师相信，这一地段的组屋项目极有可能在黄金地段组屋模式（PLH）计划下推出，以利于中低收入买家申购，避免整个地段的组屋成为“富人资产”，甚至被用来作为投资用途，把整间单位出租。

黄金地段组屋模式是在去年推出的政策，旨在透过一些措施确保本地公共住房得到公平合理的分配，包括提供一般预购组屋津贴之上的额外津贴、规定10年最低居住年限、不准出租整个单位、在转售时将买家限制在符合申请预购组屋资格的人，以及售屋时须将转售价或估价的6%归还建屋局，这些措施也能减低“彩票效应”——即通过购买大量受到津贴的公共住房谋取暴利。

李智陞去年接受本报专访时曾指出：“我们不想像其他城市一样，不平等现象因人们居住的地方而扩大和加剧，发达国家和发展中国家都是如此。我认为那是不健康的。”

这一理念几乎贯穿我国公共房屋兴建史，一个突出例子是50年前第一个兴建在大片填土地带、坐拥无敌海景的马林百列住宅区，它虽紧邻许多永久地契有地住宅的加东、如切与东海岸区，政府仍决定在这里为两万多户平民提供组屋家园，当时的马林百列毋庸置疑是黄金地段。

在国土上稀少的黄金地段或市区边缘规划与兴建商业回报相对较少的绿地或平民住宅，因此在我国有着悠久历史。而本着包容原则，避免体现贫富差距的住宅区出现，或者形成人们观念里的刻板印象，政府近年更试行在一些预购组屋项目中，将租赁和销售单位融入同一栋组屋，包括位于马西岭、梧槽、惹兰勿刹、兀兰和武吉巴督的预购组屋，都是如此；甚至将租赁单位分布在不同楼层，让人难以区分。李智陞在解释这一政策理念时说，政府希望通过这一举措，确保住在不同房型的居民彼此互动，也去除一些公众对租赁组屋住户的刻板印象与偏见。

对黄金地段的规划不纯粹遵循经济逻辑或“向钱看”的范例，莫过于闻名遐迩的滨海湾花园。作为落实“花园里的城市”愿景的核心部分，李显龙总理10年前为这片超过100公顷的土地项目开幕时就表示，这不是个容易的决定。

然而时间证明，无论是绿地或公共房屋的规划，成效已经远远超出本地社会，令很多国家人民羡慕不已，特别是八成人民安家落户的组屋。

南部濒水区最新项目共9000个住宅，将为3万多人安顿一个家，其中6000户为本地组屋家庭，再一次真正体现大巴窑建屋发展局总部墙上所留下的唐代诗圣杜甫诗句的精神：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。”

黄金地段不应是富人的后花园，也不应形成只属于中产者的组屋区，这一规划思路，隐含了诸多值得国人珍惜的理念，包括：一、为最大多数人的最大利益服务，土地等国家资源不能只从财经利益着眼去规划；二、在经济发展与社会服务之间找到最佳平衡点，房屋、教育、医药等等，都涉及人民是否安居乐业，也都是与发展经济并重的社会工程，不可偏废；三、与时并进掌握社会脉动，了解每一代国人所关心的课题，从住房到社会公义，才能获得民众的持续支持。

这些理念未必都写在政治学教科书里，但几十年来不断体现在我国公共服务的多个方面，形成必须在每一代领袖与政府间坚守并延续下去的价值观。