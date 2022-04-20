社论：别让欺骗文化生根成长

2022年4月20日

六名实习律师在参加专业考试时作弊，暂时无法获得执业资格。其中五人的执业申请展延半年，另外一人则延迟一年。为了不影响他们的前途，法官决定不公开他们的名字，并封闭相关的法庭档案资料。

这六名实习律师大多在知名的大型律师楼服务，其中五人在六份试卷的考试时，相互通过手机短信抄写答案。作弊行径被法律教育学院发现后，他们立即承认错误。另一人则在三份试卷考试中作弊，被逮时坚持没做错事，直到本月11日才提交宣誓书给法院道歉认错。

在我国司法制度下，实习律师在律师事务所接受培训后，必须在总检察长、新加坡律师公会和新加坡法律教育学院这三个单位的同意下，才能取得执业律师的资格。总检察长认为，上述六名实习律师考试作弊，缺乏诚信，反对他们的执业申请。

高等法庭法官朱汉德在判词中强调，诚信是律师专业非常重视的道德标准之一。多名实习律师考试作弊的事件引发欺骗文化是否存在的问题。令人匪夷所思的是，其中一份考卷是有关《道德与专业职责》的科目。他问道，为何这些实习律师没有从这个科目中学习到一点东西？

即便如此，法官指出，在他们还没有开始执业前就断送了他们的前途，显得过于苛刻。与此同时，法官有责任确保他们不会重犯。因此，在总检察长的建议下，法官同意给予这六名实习律师再一次机会，仅延缓他们的执业申请。代表总检察长的律师表示，延迟执业律师申请并非是惩罚他们，而是让这六人深刻反省过错。

法律是社会规范与道德观念的反映，它不是一成不变，而是动态的发展。法官在这起事件中接受总检察长的建议，延迟六名实习律师的执业申请，反映了社会不能纵容欺骗行为。另一方面，法官给予这六名实习律师再一次机会，在六个月与一年后重新申请执业，这显示社会对过失者的包容性提高。

律师是备受社会尊崇的专业，他们有机会为客户保管钱财，也有可能为弱势群体伸张正义，并协助社会有序地运作。诚信一旦丧失，律师的信誉将荡然无存，与客户的互信基础便不复存在。跟其他的专业一样，律师这个行业，除了专业知识，诚信是不可或缺的要求。

就在上述六名实习律师考试作弊的例子曝光后，总检察长又发现还有另五人在律师专业考试中作弊，可见实习律师在专业考试中作弊绝非个别情况。

法官在这起事件中提到欺骗文化的问题，是一记警钟。当欺骗成为了一种现象，意味着它已经不是孤立的事件，而且可能逐渐成为这个行业的潜规则。法官指出，这么多实习律师在这么多考卷中作弊，包括《道德与专业职责》的科目，反映一些地方出了问题。他也问道，考试方式是否助长了欺骗行为。

法律界应深入探讨这个问题，以避免类似事件重演。法官在这个事件的判词中，劝诫未来想申请执业资格的实习律师，若在考试作弊，法庭可能公开他们的名字，以及无限期将他们的执业申请延后。这或许能起威慑作用，确保欺骗行为不会成为业界认可的潜规则。

诚信是建国以来所强调的根本价值，也是新加坡成功的关键。我国的政治清廉以及对贪污零容忍的立场，反映对诚信的重视程度。社会不仅对政治领袖的诚信抱有很高的期望，也对专业人士的诚信有很大的要求。这让我国在很短的时间内晋升第一世界。应当说，诚信是任何社会的常识，所以舆论才会因准律师考试作弊哗然，因为这挑战了一般人的道德直觉。

尽管诚信文化不能根除欺骗行为，但至少它没有滋长的土壤，成为普遍现象。我国有必要确保诚信文化不受腐蚀与取代，否则新加坡将沦为第三世界。