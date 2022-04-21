社论：为深化新柔关系寻找新动力

2022年4月21日

从本月14日开始的四天长周末，约55万人次通过新马陆路关卡出入境，单是上周四出境人次就有11万2700，是自本月1日新柔边境重开以来单日最高纪录。为了应付这个长周末预期出现的人潮和车流，当局采取了安全措施，出动了更多警察和移民局人员维持现场秩序。

新柔长堤开放后，第一波人潮是马国人赶回家与亲人团聚或是回去清明扫墓，而新加坡人越境消费的势头慢热。直到上周末，新加坡人又像以往一样蜂拥过长堤度长周末，重现冠病疫情前的盛况。被视为世上人流来往最繁忙的边境陆路关卡，恢复以往的正常现象指日可待。

长堤彼岸的商家、店铺如久旱逢甘露，迎来久违的“狮城客”，旅客的回归为重振柔南经济活动打了强心针，新加坡人也乐得一解“坐困愁城”的郁闷。长堤两边恢复正常来往符合新柔的实际利益，也凸显新马两国民间交往的重要性。在令人欣喜的氛围下，新上任的柔佛州务大臣翁哈菲兹来新进行三天访问，意义非凡。

在疫情中，马国联邦政府致力确保两地货物供应链不中断，让两国的经贸关系维持正常，更促进了彼此的互助与互信。新马患难见真情，柔州大臣来访受到我国政府高度重视，李显龙总理和几位部长与他会面，包括永续发展与环境部长傅海燕、交通部长易华仁和国家发展部长李智陞。

翁哈菲兹也出席了新加坡国际水资源周的水资源领袖峰会，他过后在个人面簿上发文说，“此行让他和马政府领袖获得有用的新信息，确保柔佛州水资源的得以持续。”

新柔唇齿相依，其中又以水资源的互惠互利安排为具体象征。柔佛平时满足新加坡部分的水需求；新加坡也在柔佛面对周期性食水短缺时，额外提供水供协议规定的食水量。新柔两地应该以新的思维方式，加强双方共同开发水资源方面的合作。

除了水供，新柔的密切关系也反映在两地人员每日大量频密的往来上。在新加坡工作的大批马国员工，因边境关闭而受困本地两年，双边曾通过一些灵活安排，协助有急事的人员回马。随着长堤的开放，将有更多柔佛居民来新工作，赚取更高的工资。与此同时，由于新加坡人的入境消费，带动了当地零售、饮食和一些技术与服务行业的景气，包括修车、洗车、美发、美容和按摩等等，两地互惠互利互补的关系可见一斑。

此次翁哈菲兹在新与我国政府会谈的重点，包括交通、食品安全与保障等等，显示新柔传统的亲密友好关系建立在多领域的基础上。在去年12月举行的马新依斯干达特区（JMCIM）第14次会议中，双方探讨在特区展开新的合作项目，翁哈菲兹此次也跟进了特区合作的进展。翁哈菲兹实地考察了最受新、柔人民关注的新柔地铁高架轨道和隧道工程，双边都希望这个受疫情延误的大工程，能够如期完成。

长堤是维系新柔关系的重要桥梁，双方乐见长堤的繁忙景象，在新柔地铁完工之前，双方仍须不断从实际运作过程中改善通关的效率，避免疫前常见的大堵塞故态复萌。

新柔两地特殊的密切关系，为新马两国关系奠定坚实的基础。新马双边关系良好，新柔合作就更容易开展。冠病疫情让两岸都更加珍惜互惠互利互补的关系，双方应为未来合作寻找新的动力，结合彼此的强项共同应对挑战。