社论：喜见旅游业稳步复苏

疫情暴发后两年来，樟宜机场的单月乘客流量上个月（3月）首次突破100万，达114万人次，比去年同期的16.6万人次增加约六倍。今年第一季，机场的飞机起降量为3万6200次，载客人次达256万。不过，这只是冠病疫情前的15.6%。

随着航空旅游逐渐恢复，新航和酷航的载客量也渐有起色，3月份共载送了89万3000名乘客，高于2022年2月的54万4600名，客运能力（passenger capacity，以可用座位公里数计算）达到疫情前水平的51％。

我国从本月1日起重新开放边境，允许完全接种疫苗的旅客入境后不须要隔离或在抵达时进行冠病测试。每日抵达配额和疫苗接种者旅游通道（VTL）安排都被取消。昨天又宣布防疫措施进一步全面放宽，包括再过几天，已接种的旅客连抵境前的冠病呈阴检测也不需要了。此外，也有更多航空公司陆续恢复运作和开辟新航线，因此，预计下来的二季度，新航的载客量和樟宜机场的客流量都会有明显增加。

新航较早时预期到下个月（5月份），集团客运能力将可达疫情前的61％。樟宜机场则预计到年底能恢复到疫前一半的客流量。2020年疫情暴发前的客流量是6830万人次。目前樟宜机场已恢复同全球47个国家和地区的121个城市的航空往来。

不过，对新加坡和其他东南亚城市而言，一个最大的未可知和不确定因素是中国。近年来，中国一直是本区域各国最大的客源。2019年的旅游数据显示，到我国的中国访客达363万人次，是我国最大的客源地。暴发疫情后，去年中国游客仍占首位，共8万8000人次，但较之疫前，可谓小巫见大巫。

中国现在采取“动态清零”政策，严控疫情，加上近期上海等一些城市疫情反复，因此，预料短期内难以放松边境管制。即便如此，新加坡旅游局已蓄势待发，为中国出境旅游重现做好宣传准备。该局国际司大中华区首席代表兼执行署长潘政志日前答复《联合早报》询问时指出，中国一旦恢复出境旅游，我国旅游局便会启动“即刻随心所往，心想狮城”（SingapoReimagine）计划的国际旅游复苏宣传项目。估计会议、奖励与会展（MICE）和商务休闲旅客，是中国重开边境后最可能率先出行的群体，因此他们是旅游局要争取的重点对象。

两年多的疫情几乎使世界休闲旅游陷于停顿状态，会展和商务旅游同样也无法幸免。由于有了ZOOM等新的线上沟通渠道，各种国际性会议都可以在线上进行，且省时省力。但这种新的沟通方式会在多大程度上影响实体大型会议的恢复，也还是一个未知数。

不过，旅游局在这方面似乎深具信心。在4月6日举行的常年旅游业大会上，旅游局局长陈建隆就表示，该局将进一步把新加坡打造为全球商务旅游枢纽，争取国际旅客回流。他认为有关商务旅游将会没落的传言，言过其实。因为，据他从欧美等地的奖励和会展等旅游界人士得到的反馈，面对面的商务会议仍然有强大的需求，许多这类会议也已经恢复。在本地，多数商展和会展也都希望在近期内恢复实体举行。

世界观光旅游理事会预计，全球旅游业会在2023年从冠病大流行中复苏，且恢复到疫前水平，并在未来10年经历快速增长。有些分析认为，因为有中国的不确定因素存在，明年就能恢复到疫前水平，是过于乐观的想法。旅游业的整体复苏目前确实还存在一些不确定因素，但从上述各项数据看，总体向好的前景是可以预期的。我国政府近日宣布，将拨出近5亿元在未来几年支持旅游业的复苏，以吸引更多外国旅客前来新加坡，并协助抵消业者的营运成本。这也是一剂帮助旅游业复苏的强心针。