社论：维护家庭观促进社会凝聚力

去年，为了推动性别平等与促进女性发展，社会及家庭发展部把2021年定为“欢庆新加坡女性年”，以回顾和欢庆女性所取得的成就，以及促进女性发展。接着，社会及家庭发展部也将今年定为“欢庆新加坡家庭年”，强调家庭对每个人和国家的重要性。

这些都是我国维护家庭价值观的努力，主要来自政府，但民间的参与才是更关键的动力，比如由非政府组织“凝聚家庭理事会”主导，与各个政府机构、企业、社区合作伙伴以及个人齐心协力，为公众带来的一系列活动，包括家庭植树活动、全国家庭周等等。

加强家庭及婚姻关系行动联盟前天提出了“新加坡家庭誓约”，表达对家庭关系的承诺与支持。这是家庭年的一个重点项目。誓约的内容包括：倾听家人的心声；腾出时间陪伴家人；关心和关爱家人；相互尊重、求同存异；心怀感恩，肯定家人的付出；相互扶持、同甘共苦。

这六点宣言都具有针对性，正是由于家庭成员之间缺少沟通，因为没有基于相互了解的感情基础而不和；上下两代关系的疏离，孩子幼年时得不到父母足够的关爱，父母到了晚年得不到孩子的奉养照顾等等，构成现代化都市的普遍社会问题。

家庭少子化现象可能导致年轻一代，因缺乏兄弟姐妹之间的互相关怀而形成孤僻的性格。智能手机的普及更导致成瘾问题，家中无论长幼，都把宝贵和有限的时间与注意力，浪费在刷手机而非与家人沟通，弱化了家庭的情感纽带和凝聚力。

本地的家庭问题也反映出社会压力大、竞争激烈的特质，父母对孩子的期望不切实际，给下一代的心理健康带来负面影响。但过于放任，也可能忽视了下一代品行的发展。年轻人需要家庭的关爱，却又渴望更多的个人自由，上下如何平衡彼此之间的关系，是维系家庭亲情的关键因素。

今年3月间，社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高在国会拨款委员会辩论中说，“新加坡家庭年将呼吁国人颂扬家庭在我们生活中所扮演的重要角色，鼓励大家与家人共度时光，并激发社会整体对家庭的支持。”家庭是人们心灵的避风港，人们在感到最脆弱时，最需要家庭的支持与鼓励。

全国家庭周将于今年6月间首次举办，并成为今后6月学校假期的常年活动，公众可以报名参加有关婚姻、育儿和亲子互动的研讨会。社会及家庭发展部会通过群策群力行动联盟（AFA），与公众和利益相关者一同探讨如何共同强化家庭。他们所作出的建议将会融入欢庆新加坡家庭计划中，并于11月举办的亚洲家庭论坛正式推出。

加强家庭价值观是长期的社会工程，我国早在多年前便通过组屋政策，鼓励年轻一代与父母住得近。维护家庭观的系列活动提醒家长应扮演的角色，民间组织包括宗教团体所能作出的贡献也不小。因此，六点家庭誓约可作为普世价值观的引导。血缘关系是人际关系中最亲密直接的，也因此反而最可能对人造成严重的心理伤害，如何和睦共处，相亲相爱，是一门须终身学习的学问。

比家庭成员关系淡化更严重的问题，是性罪案与家庭暴力问题的增加。由警察部队、心理卫生学院和卫生部去年共同成立的“心理健康危机应对小组”，至今接获2000通来自警方的电话，当中有14起案件需要护士赶到现场给予协助。警察部队明年也将设立“反性罪案及家庭暴力组”，应对日渐猖獗的家庭暴力案件。

所谓“家和万事兴”，家庭不和轻则影响夫妻或是两代人的关系，重则导致更不幸的暴力案件。有关离婚与家暴方面的数据，反映社会发展的趋势，值得我们关注。更积极的应对之策是通过学校和社会教育，向国人灌输最基本的家庭价值观，“幼有所养，老有所依”，是建立在家庭和谐的基础上。

家庭既是个人的避风港，也是国家繁荣发展的根本，本固则邦兴。反之，家庭基石被侵蚀，救助的重担甚至代价，也必然落在社区乃至国家肩上。社会凝聚力始于家庭，政府与民间组织应不断加强合作，推动亲子关系、婚姻和谐，从而消除年轻一代对组织家庭和生儿育女可能存在的恐惧。