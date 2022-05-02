社论：新一代人的新起点

2022年5月2日

刚被执政党推举为总理接班人的财政部长黄循财，受邀在全国职工总会五一劳动节集会上演讲。虽然演说主旨围绕在具新加坡特色的劳资政特殊伙伴关系及制度安排，他也借此引申出自己和第四代领导团队的执政理念，即建立更公平、绿色和包容的社会。鉴于自己所属的是独立后出生的世代，黄循财强调须根据新的形势，建立新一代人的新社会契约。

职总与执政的人民行动党有着历史悠久的共生关系，更因此发展出别具一格的劳资政伙伴关系，推动了新加坡的经济与社会发展。职总邀请黄循财在五一活动演说，李显龙总理在同一场合也呼吁职总支持黄循财接班，一方面反映了行动党加紧巩固政治拥护，另一方面让黄循财有机会阐述自己和团队对工运的想法。

黄循财表明自己所属的一代，并没有亲身经历建国历史，以及劳资政特殊伙伴关系形成的奋斗过程，但却和同一代人一样从中获益。建国后的一代如今成为社会主流，在各领域扮演关键角色，面对全然不同的内外环境，自然有必要重新订立属于自己，并为后一代人奠基的新社会契约。他重申了在宣布他接班时记者会上的说法，表明自己和行动党不会视人民的委托为理所当然，而会努力去争取国人的认同。

对于黄循财这一代人，这两年多来共同应对冠病疫情的严峻挑战，恐怕是类似建国一代参与独立斗争的宝贵集体记忆。这种在共患难中提炼出来的情感联系，有助于他们延续至今的朝野互信，齐心为未来的奋斗目标规划方向。黄循财为此提出了“新加坡前进”的说法，强调全民参与，人人有责。他也认为，新一代国人有自己对未来的期许以及更多元的价值取向，如何确保人人都能有尊严地生活在共同的家园，彼此尊重，建立基本的互信与共识，将是第四代领导团队的重任。

在建国50周年时，当局提出了新加坡百年宏愿（SG100）。黄循财说，届时自己如果还健在，已经年过九旬，所以他折中提出了SG75，把眼光锁定在2040年。对于第四代团队以及同一代乃至年轻的国人，这或许更能引发共鸣，也显示黄循财务实的执政风格。毕竟当下科技发展一日千里，国际形势更是风云变色，设定2040年的奋斗目标，比较符合实际，也能因时制宜，保持灵活的应变姿态。

第四代领导团队所面对的问题，并不仅限于国内而已，尽管这方面必然是他们施政的聚焦所在；国际局势地壳式的变化，让新加坡的未来充满更多不确定性。这正是李总理演说的重点之一。他指出，乌克兰战争所带来的能源与粮食价格上涨，已经冲击了国人的生活；本区域的大国博弈，同样让局势更加不稳定。面对这些历史性的巨变，国人必须精诚团结，才能共克时艰。如果发生无法妥协的内部分歧，新加坡恐怕会面对失败的结局。

新加坡特殊的工运历史，以及劳资政特殊伙伴关系，是经济与社会发展的重要支柱。这份成功秘方须传承下去。黄循财承诺，第四代领导团队会秉承传统，继续强化这一伙伴关系，协助资方应对新时代的挑战，也为工友在新时代增进福利。从现场千多名出席者的热烈反应观察，他所表现的恳切而坚定的态度，显然获得工运领袖的肯定，为第四代领导团队的接班打响了第一炮。

这是黄循财确认接班人身份后的第一场国内公开演说。他秉持自己踏实的作风，简洁的说话方式，展现了作为领导人所需的沟通魅力。尤为重要的是，在国人民主意识更为成熟的新时代，他能够把自己的政治宏愿，用人民听得懂又容易接受的崭新方式，重新建立与选民的信任关系。诚如黄循财自己所说，未来的路没有现成指南，须靠国人一起努力探索。从新起点出发的征程，还有赖于全民彼此尊重，团结一心。