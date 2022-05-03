社论：关注社区噪音问题来得及时

社区事务署和文化、社区及青年部成立邻里噪音社区咨询小组，有意针对社区中可接受和不可接受的噪音水平制定标准，从6月起将征询公众意见，预计到年底提出一套社区规范建议，作为未来邻里纠纷仲裁庭调解噪音问题的标准。领导小组的新加坡行善运动总干事袁国栋指出，小组也会参考其他城市有关的规范做法，同时考虑本地需要怎样的规范以维持邻里关系的和谐，包括哪些规范是大多数民众都能接受的“常识”。

噪音问题是本地社区，特别是人口稠密的组屋区民众的主要投诉之一。噪音问题种类很多，有些确实破坏了安宁，亦有些情有可原。家家有本难念的经，一些基于家庭成员问题而产生的噪音，除了给邻居造成困扰，其实家人本身也会受苦。如何在各种复杂而不同的背景下对噪音问题加以规范，以及提出“指导原则”，需要很多方面的考虑。表面上看，这或许是吃力不讨好的工作，但正因如此，有关部门尝试在未来借助仲裁庭的威信，以大多数人都能接受并且愿意遵从的规范为调解准绳，长远来看，这不但有助于建立社区生活共识，甚至逐渐巩固国人的公德意识，也能避免更多因为邻里纠纷而破坏的关系，而其中关键的字眼正是“常识”，例如三更半夜打麻将或唱卡拉OK，或者白天在没有隔音设施的情况下长时间大声播放音乐或唱歌，甚至音量调大看电视还把大门打开。其他如养狗却任由狗儿不停狂吠，或养太多鸟造成鸟鸣太大。这些都是根据常识判断就知道，会给邻居带来不愉快噪音的行为；对发出噪音的一方，肯定不希望邻居也这么做，那就应该体谅被迫接受噪音轰炸的心情。

本地组屋设计有相当部分是户与户之间并排或者门户、窗口接近，也有一部分是错开。对于噪音的感觉，不同楼型设计也会有差异，加上组屋楼板和墙壁隔音效果有限，居民之间更应该多体谅彼此，只要不是长时间或频繁发出噪音，应该抱持宽容的心态面对。一些生活中免不了的噪音源头，例如割草作业、新家装修或公共设施的施工，只要在现有规定时间之内终止，应该就属于绝大多数居民可以接受的范围，若动不动就投诉，就不近情理了。

对噪音的容忍度，可以用仪器测量并根据医学指引得知达到什么程度是有伤害性的，必须被限制。但在住宅区，它更多时候是主观问题，民众对于熟人短期制造的大音量通常愿意宽容，但对不熟悉甚至有偏见的人家所制造的大音量，则可能发出抱怨甚至投诉。因此，“规范”应该把握两个原则：一、不可为了要避免部分民众抱怨而过度限制居民活动，特别是私人活动或特定场合，例如婚丧礼俗或节日庆祝期间；二、不让“规范”条文成为民众之间用来相互指控甚至争吵的依据。

目前，对于邻近住宅的工地噪音音量和时长是有法律规定的，但其他不来自邻居的噪音问题，例如飙车、群聚高声喧哗（包括长时间聚赌或播放音乐）、运动场打球、咖啡店喧哗，以及本报近日报道过的赏鸟角落等等，也应该加以考虑。规范的制定应该持续宣导让居民了解，是为了养成长期有益于社区的行为共识；此外，对于如飙车、车辆排气管违法改装等有法律可对付的噪音问题，应不定期加以取缔；而像割草机或赏鸟角落等可以透过技术改良或空间规划解决的问题，更应该发挥多方面的协调予以解决。

为城市噪音制定规范是复杂工程，也涉及不同世代对城市现象的容忍程度，但作为城市国家，民众没有乡村可以退隐，或独享幽静山野的福分，因此持续改善社区居住环境是严肃的工作，终极目标则是帮助对噪音有不同接受程度的邻居更好地沟通，也辅助邻里纠纷仲裁庭进行调解工作。要在社区中安居乐业，很大程度上有赖同理心和包容心，绝大多数国人都是不错的邻居，也能发挥公德心。有关方面要加强的是公民和社区意识的宣导与教育，对难以劝导的个案，强制调解甚至处分则是一个好办法。