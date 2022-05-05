社论：落实“健康SG”刻不容缓

本地去年的医疗保健消费物价指数低于2019年的水平，显示去年医疗服务的价格下降。医疗保健消费物价指数是由药物、保健产品、门诊服务、医院服务和医药保险的价格和收费组成。若以2019年为基准，药物和保健产品的价格，以及综合诊疗所、全科诊所和专科门诊的收费都下跌了；医药保险以及住院病房、住院治疗和手术服务的费用则增加。

医疗保健消费物价指数降低，可归功于政府推出的多项津贴，例如立国一代配套以及加强社保援助计划（简称CHAS），包括推出CHAS绿卡，让全民不论收入都能在CHAS诊所享有慢性病医疗津贴。然而，医疗保健消费物价指数下降，只是冠病疫情期间的特殊现象，人口老龄化导致的公共医疗支出持续增长，才是不可逆的长期趋势。

去年疫情中本地医疗保健消费物价指数的下降，意味着政府开支的增加。我国每年的财政预算中，医疗保健开支的逐年上升早已是既成事实。今年2月公布的我国2022年财政预算声明预估，到了2030年，政府开支料将增至占国内生产总值两成以上，增加的支出大部分用在医疗保健。

财政部长黄循财说，医疗保健需求会随着人口老龄化而增长，我国须改造医疗保健生态系统，以满足不同护理环境对老年护理的需求，医疗保健将是未来10年促使社会支出增加的主要因素。

卫生部日前宣布，即将推出9000万元的津贴，旨在推动人口健康方面的研究与创新，尤其针对促进健康、预防性保健，以及卫生服务方面的研究。当局希望这个津贴能支持更多创新人口健康研究的研究员，以推进“健康SG”计划，并且突破我国在促进健康、预防性保健、卫生服务方面的传统做法。

上个月底，李显龙总理在新加坡中央医院的晚宴上说，我国的抗疫之路能安全顺利地走到今天，有赖于三大要素：坚韧的医疗系统、有效的公共卫生应对措施，以及人民对政府和彼此的高度信任。他强调，我国必须继续加强政府与人民之间的信任，保持医疗体系的高度透明和专业能力。

新加坡抗疫的成果建立在一个不断强化的医疗体系，充足的政府拨款之外，政府也必须掌握医疗领域的科技发展，以及应付人口变化所带来的需求。要保持医疗体系的韧性，关键之一是控制需求。这就意味着我国今后会把医疗重心转向基层和预防医疗，尤其是减低人口老龄化和慢性疾病所带来的负担。因应这一目标，“健康SG”全国策略从明年起逐步推行，鼓励每个新加坡人固定看同一名全科医生，包括定期体检和商讨护理计划。

把“健康SG”化为现实，李总理说，这须要政府和许多利益相关方的努力、思维上的转变，以及重新定位整个系统的运作方式。我国将在2030年之前增设九家综合诊疗所，以及六家急症和社区医院，同时深化我国过去20年来所建立的研发能力和生物医学专才。这是为了减轻综合医院的负担，方便民众及早看病，避免延误治疗而必须在综合医院处理恶化的病情。

病从浅中医，要贯彻这一思维，政府也许可考虑将中医纳入基本医疗体系中，让特别是有慢性病的年长者能够保持基本健康。此外，配套的做法还包括通过社区组织，举办更多适合年长者的活动来鼓励活跃乐龄，甚至进一步延长退休年龄，让有意愿继续工作的年长者维持积极的心态。

伴随人口老龄化而不断增加的医疗需求和开支是大势所趋，负责任的做法是尽可能从源头减少需求。国人若普遍加强保健意识，维持健康的生活方式，既可降低个人的医疗保健消费成本，也有助于抑制国家在国民医疗方面的开支。这才是最基本的应变之策。