社论：精打细算慎用退休老本

公积金局在5日发布的趋势报告， 凸显在我国建国后逐渐进入就业市场的一代， 大部分都能从国家经济的不断发展得到好处，提高收入，并有一定的公积金储蓄，有助于应对退休后的生活需要。据该局估算，2019年至2021年年满65岁的公积金会员，如果立即领取每月入息，入息中位数是每月460元至580元，三年来增幅大约25％。如果等到70岁才开始，每月入息中位数是610元至760元，比65岁开始领取的人高三成。

公积金局把每月入息额的增加，归因于收入增长、 更高的劳动队伍参与率，以及公积金制度的改进。关键因素之一，显然是政府这些年来逐步提高最低存款额，今年满55岁者的存款额就达到19万2000元，远比10年前的11万7000元至13万元高得多。在2019年至2021年满65岁的公积金会员，出生于1950年代中后期，他们有较好的教育机会，在1970年代相继进入职场，也能觅得收入较高的工作，之后又赶上公积金缴交率达到历史高点的时期，因此，多数除了有能力供组屋，也有更多的现金积蓄。

趋势报告透露的另一个积极信息，是有更多退休者选择延迟到70岁才开始领取每月入息。延迟领取入息的会员比率，从2019年的43%增加至去年的54%。换言之，在去年年届65岁的工作人士，有超过半数不必依靠公积金储蓄来维持生活，说明他们有足够的其他储蓄或收入来源。近年来，政府相继推出了建国一代、立国一代以及社保援助计划（CHAS）等福利，加大扶贫扶老，减轻了不少国人的医疗和生活费负担。

更多的人愿意把钱留在公积金户头里，也反映人们对公积金制度的养老功能有更清楚的认识和信心。实际上，全球自金融危机以来，长期处于超低利率环境，愈加突出公积金的好处，它给会员存款的利率可谓举世无双，把积蓄留在户头，既稳当又能零风险地赚取远比银行和金融机构来得高的利息。长期以来，公积金存款利率一直保持稳定。今年4月1日至6月30日，会员的普通户头最低年利率维持在2.5%，特别和保健储蓄，以及退休户头的最低年利率，则维持在4%。55岁以下会员的首6万元存款，可多享有额外1个百分点的利息。55岁以下会员的普通户头存款，仍可享有最高3.5%的年利率，而特别和保健储蓄户头最高年利率仍是5%。再没有什么地方可以找到这么好的利息回报。

越来越多退休人士晚年生活更加有保障，确实是值得我们高兴的发展趋势。但与此同时，我们也不能忽略另一些趋势的出现，以及为数颇多的低收入群体所面对的困境。哈莉玛总统在今年的劳动节献词中，就强调要设法保障平台工作者与自由业者的福利。她指出，我国目前的社会保障制度主要以全职就业为前提，但眼下的劳动市场却是更多样化和零散的，如何保护这些雇员，是必须解决的问题。本地目前有约7万9000名平台工作者，占居民劳动队伍约3%。2020年7月至2021年6月，包括自雇人士在内的个体户（own account holders）则有24万8500人，比2019年7月至2020年6月的22万8200人来得多。鼓励他们主动填补个人公积金户头，善用这个利滚利的零风险工具为养老做准备，必须是重点工作。

放眼未来，我们都希望好的趋势能够持续，不太好的能改善，但当前的世界经济境况看来并不乐观。李显龙总理在今年的劳动节集会上就指出，俄乌战争造成本地生活费进一步上涨，也增加疫情后经济复苏的阻力。政府正竭尽所能，减少当前局势所带来的冲击，但国人要准备好面对更多挑战，因为全球的经济增长会变得疲弱，未来两年甚至可能出现经济衰退。对退休人士而言，这是不利的消息。养老储蓄不足者固然得准备缩紧腰带，存款宽裕者也须精打细算，慎用老本为宜。