社论：期待新社会契约建立国人新共识

财政部长黄循财日前出席非营利机构关怀机构40周年庆晚宴时指出，面对人口老龄化、社会流动日益艰难等挑战，政府会继续加大力度协助有需要的群体，加强社会安全网，确保向上流动的管道保持畅通。第四代团队不久将启动一项更新和强化社会契约的全国运动，针对经济、医疗、住屋、教育等广泛的课题，聆听各界心声。

这是一项必须认真进行的大工程，只有透过涵盖面尽可能广而深入，以及尽可能不设限的交流，才能精准拟定国人对新一代政府的期许，以及让问题解决方案更切合民众愿望。

近几年国际局势出现大幅度的震动与颠覆，在本区域发生中美多方面脱钩的风险，过去40年全球化带来的经济与就业等红利，面临大幅压缩的危机。今天国人已经深刻体会，中俄与美欧关系的持续紧张，不仅冲击全球供应链和物价，也让国际关系与就业环境变得更不稳定；此外，一日千里的科技发展，也造成产业与工作形态出现巨大改变，传统行业没落、零工经济出现等等，意味着就业在未来不一定还那么有保障。

新加坡作为人口稠密、文化背景复杂的移民岛国，在剧烈变动的下一个10年，随着习惯众声喧哗的互联网新世代成长壮大，社会上意见的纷纭多元，已经是不能回避也无法消除的现实。要继续保持族群和谐共生，以及应对包括就业与经济波动给人民带来的挑战，社会安全网与公平的政策思维就是重要的方向。前者是一种最起码的社会道义，它提供基础温饱和关怀，不让任何弱势和不幸成员陷入绝境中，国人也唯有感觉社会是温暖有人情味的，才能产生归属感；而政策能在一定程度上考虑民意和公平因素，才能让人民产生“利益相关性”或“拥有感”。

作为一个多元种族、多元宗教的移民社会，如果国人都能对体制加深信心，对土地产生“家园”的体会，多元与分歧的意见或许就比较不容易走向极端，至少比较能在争辩时不忘顾全共同利益，得出多数人的共识。相对于很多缺乏共识的民主国家，政党与人民之间各走极端，不仅无法凝聚共识，也会影响民心的归属感。但是要怎么凝聚共识，已越来越不容易，社会里存在各种不同的声音和诉求，而提出这些诉求的，不只希望自己被包容和尊重，而且还要被接受。如果各方都只是坚持自己的观点和权益，不愿接受任何妥协，轻则虚耗社会成本，重则撕裂本已多元复杂、需要持续建立互信的社会。

很多来自五湖四海者基于种种原因移居并落户新加坡，例如向往优良的硬件和环境，或者发展机会，他们也希望新加坡能成为移民的终点站，后代不再须要寻找移民去处。而要继续打造全民的理想家园，很大部分取决于我们能不能持续巩固法治，建设理性又具备温情，也能安居乐业的国家，人民不会普遍产生“活不下去”“没有发展空间”的挫折感。因此，建构社会安全网是从消极面让人民拥有免于匮乏的自由（freedom from want），畅通向上流动的管道，则是在积极面打造框架，让国人发挥潜能、施展才华取得成功，它也是古代不问出身“选贤与能”理想的落实。

诚如黄循财所说：“更多政府的参与不代表所有问题就会迎刃而解，有时反而会使问题恶化。新社会契约不仅仅是政府能为人们做什么，而是每个人互相帮助并为共同利益努力。”更公平与更有保障的社会新契约，需要大量社区组织和不同年龄层的义工参与和奉献，在行动中凝聚关于各种问题的新共识。