社论：正视工伤意外减少人命损失

我国的致命工伤事件激增的态势，令人担忧。人力部和工作场所安全与卫生理事会的统计显示，去年工伤意外死亡人数比2020年的30人多出七人，致命率为每10万名雇员中有1.1人，回升到2019年冠病疫情前的水平。随着经济全面重启，今年以来工伤死亡人数已达20人，是过去六年同期中最高的一年。其中，4月份就占了一半。

李显龙总理在面簿贴文指出，最近的工伤意外致命事件“太多了，是不能接受的”。他说：“多年来我们一直在努力防止工伤事故，尤其是死亡事故的发生。我们已经取得良好的进展，但随着经济重新开放，经济活动增加，在安全标准与作业方面似乎松懈下来。工伤意外事件上升，我们已经倒退。”

人力部、工作场所安全与卫生理事会、各行业协会和全国职工总会日前联合发布文告，呼吁雇主在接下来两个星期拨出时间，与雇员共同展开安全检查，以确保工作场所的安全与卫生管理系统到位，并从过去的事故中吸取经验。虽然这不是强制性的措施，但在经济重新开放之际，安全检查以及重拾安全意识显得更为重要。

两年多的疫情导致不少工程停工，因此在疫情高峰期的2020年，工伤事故的致命率、轻重伤和职业相关疾病的数量全面下滑。随着经济重新开放与复工复产，企业纷纷赶工以完成积压已久的工程。然而，由于许多国家仍然实施边境管制，我国各行各业正面对劳工短缺的问题，工作场所安全问题也就没有受到应有的重视。同时，也有一些中小企业为了节省成本，没有在工作场所安全方面做出必要的投入。

另一方面，疫情期间不少员工停工多时或从事临时工作，在复工复产后回到原来的岗位，必须重新适应安全作业的方式。此外，在疫情期间，不少有经验的客工回国，新来的客工必须重新受训，包括安全作业方式。在人手短缺以及赶工的压力下，一些企业没有足够的资源让现有以及新来的员工获得足够的训练。

工伤意外事件不仅是发生在高危险的行业，如海事工程或建筑业，各行各业都有安全的隐忧，只是程度与频率的不同。在上个月发生的致命意外事件中，其中一起是一名工人为餐馆安装闭路电视电缆时，从工作梯坠落，伤重去世。他没有穿上防滑鞋，也没戴安全头盔。另一起事件是拖车头司机将拖车头停在斜坡上，没有把手排挡调至停车状态，导致车子滑下斜坡，司机情急冲到车前结果遭碾死的惨剧。

上述的工伤意外是基本安全的疏漏，只要雇主与员工注重安全作业方式，悲剧是完全可以避免的。人力部职业安全与卫生署官员指出，例常和重复性的工作不能保证意外不会发生，雇主和员工都不可掉以轻心。

人命关天，雇主与雇员都须把安全摆在第一位，内化安全意识。雇主不应为了赶工或节省成本而不顾员工的安危。雇员也不应为了工作上的方便而不顾安全，否则可能赔上自己的性命，也可能波及其他员工，并使家人感到悲痛。一言以蔽之，确保工作场所的安全与安全作业方式，是雇主与雇员应该共同负起的责任。

有关当局呼吁企业在接下来的两个星期，拨出时间与雇员共同展开安全检讨，是一个适时的提醒。实际上，确保工作场所的安全以及培养安全意识，是一个没有终点的工作。所有的企业与雇员应该认真共同营造安全的工作场所，这不仅可以减少工伤意外事件，也可以提高工作的素质与生产力。