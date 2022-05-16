社论：亚细安危中寻机

2022年5月16日

刚在昨天于美国首都华盛顿闭幕的美国—亚细安特别峰会，决定在11月于柬埔寨举行的亚细安峰会上，确立将双方的战略伙伴关系，提升为全面战略伙伴关系。这反映了双方关系的进一步深化。在美中博弈日趋升级的战略大背景下，美国寻求加强同亚细安的关系来与中国竞争，无形中给予亚细安更多的外交回旋空间，也证明亚细安尽管被批评为“清谈馆”，却能够以自身特有的办法，维系在地缘政治竞赛里的中心地位。

被李显龙总理形容为“强劲有力”的峰会联合声明，强调双方的合作对亚细安、美国，以至国际社会都不可或缺。美国在声明中也尝试把自己针对中国影响力的印太战略，同《亚细安的印太展望》正面挂钩，突出双方致力于推进开放、包容、以规则为基础的区域架构的根本原则，且重申了以亚细安为核心的立场。一旦在11月的亚细安峰会上通过，美国将是澳大利亚与中国之后，亚细安的第三个全面战略伙伴。

各种迹象表明，美国视中国为最大战略竞争对手，且不遗余力地在本区域努力对冲中国的外交影响。此前，美中博弈一直让外界认为亚细安绕不开不得不“选边站”的困境。亚细安一方面须要跟中国维持日益紧密的经贸联系，另一方面也珍惜美国对区域和平稳定所发挥的作用。然而，被西方批评为经济靠中国，安全靠美国的亚细安，还是坚持独立外交，拒绝倒向任何一方。华盛顿特别峰会的成果，显示了这一坚持的正确。

由于亚细安的坚持，美国改变了先前偏重军事安全合作的态度，开始在其他亚细安更关心的领域，如海事安全、经贸、能源、抗疫、环保等寻求合作。这不但符合双方的利益，也能够避免中国的误判。从亚细安的角度而言，美国选择在非军事领域强化跟亚细安的关系，虽然也契合美国对华外交的战略意图，但中国的反制，只能是在相关非军事领域上加码，深化同亚细安的关系。这种良性互动，让亚细安把原先的“选边站”压力转化为左右逢源。

作为一个相对松散的区域组织，亚细安一向尊重各成员国的独立自主，各国保有自身独立甚至不同的外交政策。这一特性固然被不少评论者视为弱点，但上善若水，在特定的条件下，这种灵活性反而能使亚细安各国跨越各自语言、文化、宗教、地理条件上的明显差异，维持作为一个集体的存在，让柔弱松散变成一种优势，就如华盛顿特别峰会所展现的那样。当然，最根本的前提是亚细安必须保持一定程度的共识与团结；个别成员国的经济与社会发展，也必须取得相当的成绩，才能聚合足够的实力来赢得国际社会和大国的重视。

这或许也是为何李显龙总理就美国所提出的印太经济框架，在表达了支持态度的同时，也希望美国能邀请亚细安个别国家参与。从整体而言，框架还是符合亚细安在经贸方面的需要。但框架的细节仍未公布，主要精神在于为特定经贸领域制定高标准与规则，而非立竿见影的市场开放，所以未必适合经济发展程度不一的全体亚细安成员。包括新加坡在内的个别亚细安成员支持框架，再次体现了亚细安松散本质所提供的灵活性。

美国总统拜登在峰会上宣布拨款1亿5000万美元（约2亿948万新元），在亚细安国家推行多项计划，涵盖培训、绿色能源、海事安全和医药卫生领域，并委派亲信出任悬空多年的驻亚细安大使，反映重视程度。亚细安的活力，让东南亚在大国博弈加剧的情况下，能继续保持和平稳定。这也反过来激励大国加强跟亚细安的关系，以维持自身的影响力，进而巩固亚细安的中心地位。坚持独立自主的外交方针，让亚细安能在诡谲多变的地缘政治里继续茁壮发展。