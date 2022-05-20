社论：朝鲜防疫有参考意义

在全球冠病疫情两年来此起彼落的乱局中，波涛不惊的朝鲜在5月12日突然打破沉默，官方的朝鲜中央通讯社宣布境内出现数量不明的奥密克戎病例，并形容这是国家所面对的最紧急状态。朝鲜领导人金正恩下令全国进入封城戒备状态。在一周后的5月18日，朝鲜透露境内从12日的35万起病例，以每天二三十万的速度扩散至有近200万人染疫，其中120万人已经康复，超过74万人隔离治疗，63人死亡。

虽然朝鲜自外于国际社会，但外界一直不相信冠状病毒被成功拒于门外，毕竟朝鲜仍然保持与近邻中国的贸易往来。因此，两年来保持低调的平壤突如其来的宣布，引发了国际关注。追踪观察朝鲜的国际专家，对于官方为何在此时承认疫情莫衷一是，但都同意平壤在4月25日夜间举行的约2万人参加的大型阅兵活动，纪念朝鲜人民军建军90周年，可能是导致疫情失控的原因。

长期的闭关锁国，加上公共医疗基础薄弱，朝鲜2600万人口如何应对冠病疫情，可能会成为国际公共卫生专家关注的非一般案例。由于缺乏大规模检测的能力，朝鲜只能通过发烧症状来辨识病例，因此官方所公布的病例数，应该没有计入众多无症状病例。最为关键的是，朝鲜全国人口几乎都没有接种冠病疫苗，而官方还公开拒绝国际社会提供疫苗的建议。这却为研究病毒如何在“天然”状态下传播，提供了近乎实验室般的绝佳案例。

平壤拒绝包括世界卫生组织、国际红十字会、韩国甚至中国所提供的包括疫苗和防护服在内的医疗物资协助，凸显了朝鲜当局极度缺乏安全感，不愿意让运送救援物资的外国人有机会一窥境内虚实。此外，朝鲜这阵子接连试射各类型导弹的挑衅行为，包括在5月12日宣布疫情当天发射短程导弹，都加剧了自身的孤立感。另一方面，平壤也缺乏保存和运送西方先进疫苗所需的冷链设备，又或许不相信其他非西方疫苗的功效，所以干脆选择“躺平”。

国际观察者对于平壤的“躺平抗疫”褒贬不一，批评者认为这是草菅人命的不负责任的冒险；但另一派意见却认为，从官方至今的措施看，平壤的选择或许是权衡利弊后的理性决策。官方对民众的宣导内容显示，平壤当局似乎汲取了各国应对奥密克戎的经验，判断这款变异毒株传播力强但致命率低，因此要求发烧的民众隔离，用土方或一般药品退烧。除了表达对官员不够警惕的不满，惩处没有作为的官员之外，平壤基本上对疫情采取了无为而治的态度。

在世界第一大港上海还在封城之际，朝鲜的躺平抗疫无疑成为中国清零政策的鲜明对比。中国官方认为清零政策避免了大量潜在的死亡病例，可是在经济和社会层面所付出的重大代价是否值得，恐怕会一直争议下去。朝鲜至今的抗疫经验似乎表明，奥密克戎对于没有接种疫苗且因为粮食不足而营养欠佳的朝鲜人口，并没有导致大规模的死亡现象。同为共产党统治的集权体制，如果朝鲜最终靠躺平渡过难关，难免反衬中国清零的成本巨大。

朝鲜因为各种原因而对冠病疫情采取无为而治的态度，恰好为国际医学界研究如何应对下一场全球疫病，提供了典型案例。由于没有接种疫苗，朝鲜人在没有人工外力介入的条件下，主要以自身免疫力直面传染病毒。若平壤的官方数据基本可信，则病例增加的速度和传播方式，重症率和死亡率，康复人口的情况，后遗症的比率等数据，对病毒学家建立数学模型，预测和制定应对未来疫病的方针，或许有一定的参考价值。