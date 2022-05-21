社论：巩固新加坡的国际航空枢纽地位

由交通部和民航局共同举办的首届樟宜航空峰会，本月17日和18日在滨海湾金沙会议展览中心圆满举行，与会者包括各国交通部长和民航机构、国际组织、机场、航空公司、飞机生产商和空中导航服务供应商的高管。

会后，我国与国际民航组织（ICAO）、国际航空运输协会（IATA）、国际机场协会（ACI）和其他与会代表发表了联合公告，承诺共同合作，加速国际民航业的复苏、推广环境可持续性，及支持具包容性的创新发展。各方将努力划一旅客须接受的健康程序，力求在2024年或之前让国际民航全面复苏；承诺改善航空交通管理、飞机和地勤运作等领域的运作流程，以降低碳排放；促进区域内和区域之间的定期对话，鼓励监管者、业界、学界和其他利益相关者共享资讯和知识。

过去两年，国际航空业遭受冠病疫情的惨重摧残，我国更是遭受了双重打击，名列世界第一的新航固然首当其冲，新加坡作为世界航空枢纽的地位同样也无法幸免，因为我们完全没有国内航线，樟宜机场靠的是国际航班。因此，如何设法以最快速度在疫后复苏，是我国航空业的艰巨挑战。

随着我国从4月1日起，对所有已完成冠病疫苗接种的旅客开放边境，其他国家也相继实行同样的措施，国际航空业出现了迅猛的复苏势头。新加坡也抓住了契机，不只快速地恢复新航的活力，也在最短时间内举办上述峰会，凸显我国作为国际航空枢纽所具备的实力，并能扮演重要的国际角色，推动国际航空业的安全复苏。这些“软件”上的优势，是其他竞争者所难以企及的。

无疑，受疫情打击后的国际航空业已无法再依老黄历“照常营业”，何况冠病病毒还在传播和蔓延，连长时间封闭的朝鲜也难幸免，在最近对外宣布暴发严重疫情。因此期待疫情结束，至少在短期内是不现实的。国际航空业的复苏也只能采取与疫共存的做法。这需要一整套全新、大家都应遵行的安全措施和规则，确保复苏步伐不至于被打断。

樟宜航空峰会为全球航空业领导人、决策者和高管提供了及时的平台，让他们可以齐聚一堂，共商以安全、可持续和包容的方式，振兴民航业务。这种共同磋商有助于在制定各种国际航空新规则和标准方面凝聚共识。这次的峰会就在上述几个主要方面达致共识。当然，这些共识必须要能得到所有国际民航组织成员的认同。相信这需要一个较长的过程。但有关共识符合各国的利益，最终理应会得到大家的接纳。

除了上述，这次峰会也取得其他值得一提的成果，包括：新加坡、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国的交通部长共同承诺，支持国家、国际组织、行业和利益相关者之间的紧密合作，紧急重建和恢复航空连接和民航领域。各国也承诺就知识共享、发展亚细安航空市场，以及加强与东南亚和其他区域的航空连通性等方面，作出努力。我国宣布与国际民航组织的“发展中国家培训计划”再延长三年。这项计划在2001年成立以来，共支持了130个国家约1500名政府官员的培训。

另外，新加坡民航局和飞行安全基金（Flight Safety Foundation）宣布合作，每年联办亚太航空安全峰会，齐聚亚太地区的监管机构、航空公司、飞机制造商和维修组织代表于一堂，商讨航空安全的挑战与应对措施。第一届亚太航空安全峰会将于今年下半年在我国举行。下来，峰会将轮流在新加坡和另一个亚太国家举行。这意味着新加坡作为航空交通枢纽，为国际航空业提供合作平台的地位得到加强。

峰会也传出其他好消息，因疫情搁置的第五搭客大厦（T5）发展项目将重新启动：樟宜机场集团将大事招聘员工，填补逾6600个职位空缺，一同进行招聘活动的还有另外20多家航空业者。在疫情中流失近三分一人员的航空服务业，已蓄势重新展翅高飞。我们能期待的不只是航空业的复苏，也包括新加坡航空枢纽地位的恢复和进一步巩固。