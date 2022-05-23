社论：美国对华施展两手策略

2022年5月23日

紧随在华盛顿召开的美国－亚细安特别峰会，美国总统拜登又风尘仆仆出访毗邻中国的韩国和日本，并计划在日本宣布印度太平洋经济框架细节，同时召开四方安全对话首脑会议。与此同时，美国又加紧打台湾牌，有意扩大台湾的国际空间。然而，在对华强硬的另一面，美国却间接提供对北京让步的想象，包括暂停宣布对华新战略，考虑取消特朗普政府时代对中国入口实施的惩罚性关税，以及延迟对台军售的交货时间。

拜登的韩国行已经打响了对华施压的第一炮。韩国新任总统尹锡悦不但宣称“经济即安全，安全即经济”，暗示要减低韩国经济对中国市场的依赖，韩国大企业也纷纷表示要在美国投资设厂，生产电动汽车及蓄电池、太阳能模块等绿色产品，加强与美国的经济关系，同时表明会参与由美国主导创建的印太经济框架。这一框架被视为美国准备在经贸层面，对冲中国的区域影响力。

此外，美韩也把双边关系提升至全球全面战略同盟，意味着由美国领导、以北约为核心的西方集团，在东亚获得了新生力军。朝鲜近年来频频试射各类弹道导弹，重启核武器试验等挑衅，也让韩国有更大的理由加强同美国的军事合作。两国首脑同意今后加大联合军事演习的规模，必要时在韩国部署更多美国武器。此前因为韩国在境内部署美国萨德反导弹系统激怒北京，导致中韩关系陷入低潮。

几乎与拜登东亚行同步，美国贸易代表戴琦5月20日在曼谷会见台湾政务委员兼经贸谈判总代表邓振中，讨论如何进一步深化美台经贸合作关系。美国贸易代表办公室特地发表声明披露此事。这发生在中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，5月18日同美国总统国家安全事务助理沙利文通电话，警告美国勿打台湾牌之后，美国针锋相对的意味浓厚。

虽然华盛顿在5月频频拿台湾课题出招，如美国国务院官网删除“不支持台独”“台湾是中国一部分”等文字，国务卿布林肯呼吁世界卫生组织支持台湾参加世界卫生大会，美国在“硬手”之外，同时露出“软手”。台湾国防部5月3日证实，由于俄乌战争，美国对台军售延迟交货，包括单兵防空“刺针”导弹、M109A6自走炮等先进武器系统。美国财政部长耶伦在4月和5月间数次表示，为应对国内通货膨胀，主张取消对进口中国商品施加的某些关税。

原定在5月5日发表重大对华政策演说的布林肯，以罹患冠病为由延迟，至今仍然未见动静。这一引而不发的做法，引起了各界的猜疑，包括美国试图以“软手”交换中国配合西方对俄罗斯的制裁，抑或试图在敏感的中共二十大于年底召开前，影响中国的政治。美国知名媒体近日接连炒作中共高层权力斗争的消息，进一步加深了这一猜测。当然，拜登民调不振，所属的民主党又面临国会中期选举选情不利，以及内部对华政策不同利益之间的博弈，也可能转导到华盛顿对华出现软硬不一的现象。

总体而言，美国视中国为主要对手，对华战略步步进逼的态势，并没有发生改变。而且，随着中共二十大即将召开，各种关于中共高层人事的政治传言纷飞之际，美国见缝插针的动机更为强烈。虽然美国一直否认改变对台湾的立场，但却以切香肠的方式，不断逼近北京所设定的红线。可以预见，拜登在访问日本时，必然会有在这方面刺激北京的言行，包括利用在东京举行四方安全对话的机会。在东南亚对冲，在东北亚合围，美国在本区域的作为，势必让区域国家继续感受到大国博弈的冲击波。