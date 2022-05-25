社论：强化供应韧性确保粮供安全

马来西亚政府宣布，从6月1日开始停止每月出口360万只活鸡，直到它的鸡肉供应与价格恢复稳定为止。由于本地进口的鸡肉有三分之一来自马国，这项措施将冲击我国的鸡肉价格与供应。这个突如其来的供应缺口，不仅影响巴刹鸡肉摊贩和鸡饭摊，也将加剧国人眼前面对的食品价格上涨压力。

马国禁止活鸡出口，折射了全球农粮产品供需失衡的现象。全球极端气候频发，影响了农粮的生产。俄罗斯与乌克兰的战事，进一步破坏了全球的农粮供应链。供需严重失衡，加上市场的投机行为，导致农粮产品价格暴涨。通货膨胀跃升成为当前全球普遍面对的问题，包括农粮生产大国。

印度尼西亚是全球最大的油棕生产国。由于国内食用油短缺，它最近先后短暂禁止棕榈油产品与原棕油的出口，导致国际棕榈油市场的价格上涨。印度是全球第二大小麦生产国，酷热气候影响了它的小麦生产。最近，它禁止小麦出口，使国际小麦市场剧烈波动。

农粮生产国禁止农产品出口，乃是双面刃。虽然它稳定了国内农产品的价格，但也削弱了农产品企业与农民增产的积极性。经过棕榈油企业与农民的强烈诉求，印尼政府撤销了棕油出口禁令，但短暂的禁令已影响国际油棕市场的供应与价格。

在全球农粮短缺以及生活费高涨的压力下，农粮生产国减少或禁止产品出口的现象，形成新常态。粮食入口是我国“三大食物篮子”战略的主要一环。我国有必要顺应新的情势，强化供应链的韧性，以快速填补供应缺口，并减缓输入型通胀的冲击。

长期以来，我国采取供应多元化的策略，从全球170多个国家与地区进口农粮产品。然而，冠病疫情的防控措施与地缘政治矛盾激化，使无缝的全球供应链碎片化。疫情期间先后出现的口罩与疫苗供应短缺显示，有钱并不一定能确保物资的供应。

新加坡是一个外向型经济的小国，有必要与所有分隔的供应链相衔接，以落实及巩固多元化供应的战略。全球供应链碎片化的形势，促使我国积极参与各种国际组织，包括最近美国提出的印太经济框架，并利用地理优势，致力于发展为不同供应链的集散中心。这将有助于确保我国在农粮供应突然中断时，快速地填补供应缺口。

其次，俄乌战事拖延与全球供应链断裂，为粮供安全带来极大的不确定性。为了确保供应的韧性，新加坡有必要加强粮食储备，并在本地加速高科技农产的生产能力。相对而言，芯片短缺影响的只是汽车与手机生产商，但农粮产品供应中断，则会引起消费者的恐慌及抢购，对社会稳定的冲击迅速而直接。

第三，粮供安全与价格的稳定，有赖于消费者的配合。消费者应有心理准备，在传统的农粮供应来源突然中断时，接受不同供应来源的食品与替代食品。政府鼓励国人食用冰冻肉类已有相当长的时间，但从马国进口的鸡肉，主要还是运到新加坡宰杀和冷却的活鸡。这显示消费者对鲜活家禽的偏好。

全球农粮供应短缺的现象可能持续好一段时间，在非常时期，消费者有必要调整心态，准备改吃冰冻鸡肉或其他肉类。此外，供应不稳定意味着价格波动会更频繁，国人须面对食物价格上涨的趋势。

新加坡作为全球枢纽的地理优势，具有相对优异的条件，来落实供应多元化的策略。但是，在地缘政治纷纷扰扰、全球供应链碎片化与农粮供需失衡的形势下，这个优势并非理所当然。民以食为天，有关当局应加速步伐，强化粮供安全。与此同时，消费者应调整消费习惯与偏好，以减缓食品供应短缺与价格上涨的冲击。