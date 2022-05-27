社论：拜登亚洲行用意明确

拜登就职美国总统后的首趟亚洲行，访问了区域最重要的两个盟友韩国及日本，并在东京宣布启动印太经济框架，同时召开四方安全对话峰会，用意十分明确。在俄罗斯深陷乌克兰战场，中国又因为严厉的清零封城措施导致经济减速，加上中共二十大之前政局充满变数之际，华盛顿对北京的两手策略，“硬手”的出招越来越犀利。

虽然明面上是美国“重返亚洲”方针的延续，但华盛顿项庄舞剑之意昭然若揭。拜登出访韩日，在东北亚布局牵制中国，特别是在军事领域的意图不容低估。美韩把双边的全面战略同盟升级扩大到“全球”范围，意味着同盟的军事合作，不再仅限于朝鲜半岛。日本也趁拜登到访之便，推进落实把国防预算提高到北约标准的国内生产总值2%的占比；朝鲜的导弹试射及核武试验，加上俄乌战争乃至台海形势趋紧，都显著提升了东京此举的正当性。

除了增加军费，开始获取境外防御、源头打击的军事能力，东京也得到拜登的另一个非常关键的安全承诺，即把美国对日本的核保护伞“延伸威慑”。这被解读为美国对日本的核保护伞将延伸到日本以外，剑指台海局势之意甚明。换言之，若日本介入台海军事冲突，美国将用核保护伞应对中国可能的核威胁。美日韩的这一连串举动，透露了一条贯穿始终的信息：一旦中国大陆出兵台湾，恐怕会面对三国联手干预的局面。

在营造了这一氛围后，拜登选择在东京回答记者问时，单刀直入承认美国会军事协防台湾，还表示这是美国的一贯承诺，无疑是把对北京的施压推向极致。这已经是拜登就是否出兵保护台湾第三度“失言”，尽管美国官员在事后辩解，美国的一个中国政策并没有改变，但也没有直接否定拜登的说法。这恐怕是华盛顿就台湾安全，至今对北京所发出的最明显的信号。有分析认为，美国就是因为没有对俄罗斯军事威胁乌克兰及早明确表态，才没能阻止战争爆发；拜登的发言正是为了要避免重蹈覆辙。

拜登对中国的施压还不仅限于此。他趁访问日本在东京召开四方安全对话峰会，四国承诺鼓励私企投资500亿美元于亚太地区的基础建设，对冲中国一带一路的作用明显。同时，他也在东京成功拉拢了12个国家加入到印太经济框架。为了安抚不愿意排斥中国的区域国家，经济框架强调了开放和包容的原则。然而，框架所提出的四大主轴之一，是加强供应链韧性，这无异于契合美国主导的同中国经贸脱钩的总方针。

面对这一波接一波的连环施压，中国的反应显示形势不易降温。就在四方会谈峰会举行之际，中国和俄罗斯战略轰炸机在日本海、东中国海以及西太平洋海域上空举行了一次联合空中战略巡航。与中国关系密切的朝鲜在拜登甫离开东京，便再度试射包括洲际弹道弹道在内的三枚导弹示威。无论是否有意，这些动作给予外界两大军事集团互别苗头的印象。由于俄罗斯目前在国际上因侵略乌克兰而处于孤立地位，中国与之联合军演，恐怕会影响欧洲国家的对华观感。

虽然美国似乎还对北京采取软硬两手策略，但“硬手”丝毫不放松，反而越发强势。如果此前双方或许还在幕后沟通，美国还在等待中国的部分让步，拜登此行的作为表明，两国的协商可能没有达到预期的结果。一场祸福难料的大国博弈正式在东亚揭幕，过去通过经济全球化所形塑的国际合作，正被以国家安全为主要考量的军事联盟取代。中国如何应对这一全新的局面，将决定区域地缘政治的走向。