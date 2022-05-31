社论：粮食出口不应受战争威胁

联合国世界粮食计划署等国际组织近日一再发出粮食危机的警报，其中一个预期是今年乌克兰小麦会大幅减产。乌克兰被称为“天下粮仓”，境内大片土地所生产的农粮谷物等食品原材料供应全世界，虽然国家在与俄罗斯打仗，但还有很大片地区的耕作受影响不大。据报道，乌克兰目前有2000万吨的粮食不能出口，主要原因是过去九成粮食赖以出口的黑海港口和航道被俄罗斯封锁。战争开打以来，法国和欧盟等已经多次提出粮食危机的警告，随着战事久拖不决，一些国家和联合国等机构更频密与俄罗斯沟通，希望能避免多个国家因战事及港口封锁造成粮食供应中断，继而导致严重的人道危机。

乌克兰与俄罗斯对喂饱今日世人有着举足轻重的分量。例如在全球大麦总出口中，两国就占了四分之一，葵花籽油的出口占全球三分之二，俄罗斯是全球小麦第一大出口国，乌克兰是第四大。除此之外，欧洲、非洲和中东很多国家，对两国小麦的仰赖更超过50%，像摩尔多瓦、黎巴嫩等，来自乌克兰的小麦进口更达八九成。据联合国粮农组织资料，东南亚国家如印度尼西亚和马来西亚，从乌克兰进口的小麦也分别占超过四分之一。其他像玉米等使用广泛的食品原料，在战争之前，国际社会也都高度仰赖这两国。

根据世界粮食计划署，有36个国家仰赖乌克兰出口的小麦。该署致力于供应1亿2500万最贫困人口的基本果腹需求，其中有约半数粮食就采购自乌克兰。粮食来源的中断对计划开展的威胁已经日益严重，世界最贫穷最需要救济的大量人口，正面对饥饿甚至死亡的威胁，包括刚果、索马里、埃塞俄比亚、黎巴嫩、叙利亚等非洲和中东国家。其实在今年初，世界粮食的生产和供应，已经传出因冠病疫情以及干旱等气候因素而出现短缺，一些国家原指望乌克兰的丰收可以缓解供应及价格压力，但战争与运输封锁却引发另一场噩梦。

世界粮食计划署等各方促请俄罗斯让货船从乌克兰黑海港口运出粮食，以免数以百万计的弱势人口因缺粮而死亡，但俄罗斯当局开出条件，要求将粮食与国际对俄罗斯的出口和金融制裁一体看待，即以解除对俄制裁换取粮食出港。俄罗斯辩称国际制裁范围虽然没有直接涉及粮食谷物和肥料，但船运、保险和银行业却担心与俄罗斯的商业往来遭受波及和惩罚。美国则指出制裁措施早就排除粮食和肥料的出口。

英国、立陶宛、爱沙尼亚等国建议并正评估组织一支联合海军舰队前往黑海，为运出粮食护航，但俄罗斯警告那会导致黑海局势严重恶化。世界粮食计划署执行主任比斯利也呼吁国际社会组织船队突破封锁，他甚至对俄罗斯总统普京动之以情：“如果你有良心，请开放这些港口。”分析认为在取得俄罗斯同意前派出舰队，发生正面冲突导致战争升级的风险极大。比斯利也指出，乌克兰粮食持续滞留谷仓，不仅可能来不及应付国际需求，以农业为主的乌克兰经济也将崩溃。

人类社会始终避免不了战争，但越是迈入现代，国家之间的交往越应该讲究文明，万不得已要开战，也应该将对百姓的伤害局限在最低限度，包括不使用大杀伤力武器，不针对平民和非军事设施。俄罗斯此次要求以解除制裁换取开通港口，这一决定本身已超越它发动战争的底线，等同于挟持全人类赖以生存的粮食的不道德行为，应受谴责。乌克兰粮食出口对象是非交战国，长期封锁港口伤害的是无辜的第三国人民，而把针对战争行为的国际制裁与维系生命的粮食挂钩，是把粮食“武器化”的勒索行为，其后果可能导致非洲等地饿殍千里，严重违反人道。

目前包括联合国等都在积极与俄罗斯谈判，寻找解决对策。但随着穷国粮食日益捉襟见肘，问题迟迟无解，后果不堪设想。一旦北约等西方国家决定诉诸武力，更可能将俄乌战争导向益发不可收拾的另一个方向。